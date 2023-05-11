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糖尿病患多喝「這 4 種」飲品 死亡風險約降 2 成！
一項最新研究，發表於頂尖綜合醫學期刊《British Medical Journal》，研究團隊分析了 15,486 名第二型糖尿病患者的飲食資料，平均年齡為 61.3 歲，透過問卷評估的方式，詢問參與者喝了那些飲料？多久喝一次？
- 飲料攝取種類：共有 8 種，包括含糖飲料、人工代糖飲料、咖啡、果汁、低脂牛奶、全脂牛奶、白開水、茶。
- 飲料攝取頻率：該研究中高攝取量的定義為，每天喝超過 1 杯含糖飲料、1 杯人工代糖飲料、1 杯果汁、4 杯咖啡、2 杯茶、2 杯低脂牛奶、1 杯全脂牛奶；低攝取量的定義為，每個月少於 1 杯。
研究結果指出，相較於低攝取量者，每天喝超過 1 杯含糖飲料的糖尿病患者，死亡風險會大幅增加 20%，罹患心血管疾病的風險增加 25%。相反地，多喝「這 4 種」飲品，與較低的早逝風險有關：
- 咖啡：降低 26% 死亡風險，咖啡中含有綠原酸、梅納汀、葫蘆巴鹼等多種活性成份，可以減少體內的氧化壓力、發炎症狀，尤其是綠原酸已被證明可延緩腸道吸收葡萄糖的速度，進而抑制肝臟糖質新生作用
- 茶：降低 21% 死亡風險，茶有豐富的兒茶素，具有抗氧化、抗發炎特性，還能調節三酸甘油酯 (TG) 合成的關鍵基因，降低血中 TG 濃度。
- 白開水：降低 23% 死亡風險，無糖份、零熱量、對身體沒有負擔。
- 低脂牛奶：降低 12% 死亡風險，全脂牛奶中含有天然的飽和脂肪，有可能會影響血脂、胰島素敏感性，但目前並沒有一致的科學證據指出，喝低脂牛奶比喝全脂牛奶好。
劉思妤營養師補充，糖尿病患在喝咖啡、茶和牛奶時，有一些需要注意的地方：
- 咖啡：選擇不加糖的黑咖啡，每天最多喝 2-3 杯（每杯 200 c.c.），市售的三合一即溶咖啡通常含糖，不建議喝。此外，拿鐵含有牛奶，會影響血糖值，糖尿病患要留意攝取量。
- 茶：把握無糖原則，喝綠茶、紅茶、烏龍茶都可以，不過茶葉中的兒茶素含量，會受到發酵程度的影響，若想攝取更多的兒茶素，首選綠茶。另外，茶葉中含有咖啡因，容易刺激腸胃、影響睡眠品質，建議選擇淡茶，把每日咖啡因攝取量控制在 300 毫克以內。
- 牛奶：無論是低脂還是全脂牛奶，都適合糖尿病患飲用，牛奶是很好的蛋白質來源，含有豐富的鈣質、維生素與礦物質。每天可攝取 1-2 杯（每杯 240 c.c.），不過要考量到牛奶中天然的乳糖，會影響血糖波動，需控制攝取份量。
劉思妤說，如果一開始要求大家不能喝、完全戒掉含糖飲料，太困難了，執行起來也會很痛苦。原本習慣每天喝一杯含糖飲料的人，改成一週一杯或是用黑咖啡、無糖茶、牛奶來取代，循序漸進降低對含糖飲料的依賴，即使只是微小的改變，對健康也會有幫助。
1. Beverage consumption and mortality among adults with type 2 diabetes: prospective cohort study
文／劉思妤、圖／雷思瑜
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 糖尿病適合喝什麼飲料？BMJ 最新研究：「這 4 種」飲品取代含糖飲料能降低死亡率！