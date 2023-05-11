大S剛證實流產2次！汪小菲又牽嫩妹逛街 狗仔狠酸：做好保護措施
汪小菲與大S離婚後，雙方為家事在兩岸打官司，戰火尚未停歇，大S昨（10）日證實在前一段婚姻中，曾為汪小菲流產2次，仍盡力配合對方舉辦婚禮、錄製實境節目《幸福三重奏》，遭遇令人相當心疼，前妻在母親節曝光傷心事，桃花不斷的汪小菲，卻被狗仔拍到和新歡夜裡散步逛街，十指緊扣有說有笑，狗仔還苦口婆心提醒：「你小子以後可做好保護措施吧，女生流產傷身啊。」
記者江芷稜/綜合報導
大陸媒體「懂瓜呱」今（11）日曬出一段汪小菲牽手新歡的影片，令人跌破眼鏡的是，他身邊的既非前妻大S或剛分手的張穎穎，也非剛傳出緋聞、身家32億元台幣的大馬拿督千金莊鍶敏，而是一名神祕嫩妹，可見汪小菲緋聞纏身，黃金單身漢魅力不減，照樣擄獲女性芳心。
根據影片顯示，汪小菲飯後和新歡在街頭漫步，一連走了好幾條街，他拉下口罩不怕被認出，神祕女子戴著口罩，但一頭飄逸長髮及黑色洋裝下的纖細身材、一雙美腿非常吸睛，看來是個美女，兩個人十指緊扣漫步了半小時，看似微醺的汪小菲腳步略微不穩，還往女方那邊貼近了些，氣氛相當曖昧。
狗仔狠酸汪小菲「太羡慕了，太灑脫」、「已經破罐子破摔，完全不避人了」，網友對他桃花不斷不以為意地說「爆點別人不知道的瓜吧」，也有人力挺汪小菲，「隔壁的大曲線和光頭結婚都多久了，咋的？前夫還不能談戀愛啦」、「不站誰，但他們確實是準備生下來吧，只不過小寶寶沒有發育好」，認為大S流產與汪小菲無關。