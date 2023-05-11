Google I/O大秀「相簿」黑科技！不只變天連主角換位都辦得到
Google I/O開發者大會在台灣時間今(11)日凌晨展開，除了有Pixel Fold摺疊手機、中階機Pixel 7a以及Pixel Tablet平板等硬體產品之外，軟體優惠也相當具有看點，像是「Google相簿」從2015年推出以來，不僅是雲端空間，還加入了更多編輯功能，像是「魔術橡皮擦」及「修復模糊」等進階的編輯功能，在2023年的 I/O 開發者大會上，再度展現科技實力，推出全新實驗性編輯工具 「Magic Editor」，透過生成式 AI 編輯相片，不只變化天空顏色，也能調整照片中主角的位置，對於拍照苦手來說是一大福音。
記者周淑萍/綜合報導
Google指出過去幾年來，AI 技術簡化了複雜的相片編輯，統計Google 相簿的使用者每個月編輯多達 17 億張相片。Google I/O大會上針對「Google相簿」加入了Magic Editor 功能，不用專業等級的編輯技巧，也可以修圖，透過不同 AI 技術整合，包含生成式 AI 可以針對相片中的人物、天空或背景等特定物件進行影像編輯，調整成自己想要的照片風格。
構圖救星也來了！取景的瞬間決定照片好壞，但之後不用在拍照現場糾結「再拍一張」，Google相簿將加入「Magic Editor」，能重新調整物件位置，並建立新的內容來填補畫面中的空白，像是看到照片後覺得如果人物在畫面正中央會讓構圖更加完美，Magic Editor透過生成式 AI 可以自動生成更多部分的背景來填補畫面延伸的空白部分，而且相關物件能夠無縫地融合在一起，改善相片整體構圖。預計今年稍晚開放 Magic Editor 給部分 Pixel 裝置的使用者搶先體驗。