台中捷運事故釀1死！興富發建案「金鳥」遭起底　命理師一看搖頭

苦苓逆風喊「取締不良行人」！百萬網紅留言嗆聲：不懂別亂蹭

▲本週一（8日）在台南市北區成功路、忠義路交叉路口，發生一樁死亡車禍，3歲女童送醫後不治，引發社會譁然。（圖／翻攝畫面）
▲本週一（8日）在台南市北區成功路、忠義路交叉路口，發生一樁死亡車禍，3歲女童送醫後不治，引發社會譁然。（圖／翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

本週一（8日）在台南市北區成功路、忠義路交叉路口，發生一樁死亡車禍，駕駛休旅車的懷孕婦人左轉撞上正在斑馬線上行走的一對母女，導致3歲女兒頭部重創送醫搶救後不治，悲劇引發全台憤怒。根據畫面顯示，不少人又討論起「駕駛轉彎鬼切」以及「台灣行人地獄」的問題。而作家苦苓日前分享自己在高雄的交通遭遇，結果遭到百萬網紅「Cheap」出面嗆聲，引起話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
苦苓日前分享「關於行車禮讓行人這件事」，透露「我很習慣讓行人先走的，但是剛搬來高雄的時候，每次開車在路口停下來等行人，對方通常會愣住，停個一兩秒確定我是要讓他先過，才會加快腳步過馬路，感覺是有點受寵若驚」。

苦苓說，最近以來，狀況似乎有點改善，在台灣為了努力洗刷「行人地獄」的污名，而且對不讓行人的車主重罰3600元之後，好像漸漸變成「行人比車子大了」，話雖如此，我還是要幫開車的人講幾句話，在有些行人較多的路口，車子綠燈要右轉，碰到過路的行人當然要停，但等到眾人走完的時候，可能又已經轉換成紅燈了.....可憐的車車因此動彈不得，後面塞了一大堆「敢怒不敢言」的車車，這樣一來，人是走得很安心了，車主卻走得很鬱卒，好像也不是很公平。

▲交通部今（ 1 ）日起展開為期 1 個月「路口安全大執法」，汽機車行經行人穿越道未禮讓行人，最高可罰 7,200 元。（圖／記者陳致宇攝）
▲交通部近期展開「路口安全大執法」，汽機車行經行人穿越道未禮讓行人，最高可罰7,200元。（圖／記者陳致宇攝）
「行人雖然不必急冲冲過馬路，但至少也不應該慢吞吞的過吧？」苦苓說「尤其是那些邊看手機邊走路的，就算每輛車都乖乖禮讓你，還是非常的危險，也平白耽誤了別人的時間，在路口只顧著抓不乖車主的警察杯杯們，是否也該勸導或取締一下這些不良行人、以示公平呢？」

沒想到貼文曝光後，引來百萬網紅「Cheap」留言表示「你不懂的議題不要亂蹭啦，胡說八道，行人路權本來就是比車大，什麼叫做漸漸行人比車子還大了？不是禮讓，是停讓，每位駕駛下車就是行人，分什麼你我，難道你腳上長輪子?」

Cheap表示「汽車空間佔馬路的多少？開車本來就要付出成本，時間就是成本之一，你不爽就早點出門，你開車就是大爺，你的時間就是時間？什麼叫做滑手機慢慢走？不良行人？不停讓行人的駕駛比例多少？台灣連停讓行人都做不到，就急著檢討行人喔？你要檢討行人，等台灣全面停讓風起起來再說啦！笑死！行人地獄就是你這種人造就出來的啦」。

▲
▲百萬網紅Cheap砲火全開，轟苦苓「取締不良行人」之說法。（圖/苦苓臉書）

台南3歲女童車禍亡！同路口隔天「1畫面」重現　網氣瘋：學不乖嗎

台南車禍3歲女童遭撞死！過馬路「3重點」家長必看：台灣很危險

王思佳買假包小紅書狂錘！精品鑑定師講話了　中立解析被讚爆

中信兄弟撤換總教練！林威助「神戰績」曝光　日本球迷也心疼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀