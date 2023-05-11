苦苓逆風喊「取締不良行人」！百萬網紅留言嗆聲：不懂別亂蹭

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苦苓說，最近以來，狀況似乎有點改善，在台灣為了努力洗刷「行人地獄」的污名，而且對不讓行人的車主重罰3600元之後，好像漸漸變成「行人比車子大了」，話雖如此，我還是要幫開車的人講幾句話，在有些行人較多的路口，車子綠燈要右轉，碰到過路的行人當然要停，但等到眾人走完的時候，可能又已經轉換成紅燈了.....可憐的車車因此動彈不得，後面塞了一大堆「敢怒不敢言」的車車，這樣一來，人是走得很安心了，車主卻走得很鬱卒，好像也不是很公平。
「行人雖然不必急冲冲過馬路，但至少也不應該慢吞吞的過吧？」苦苓說「尤其是那些邊看手機邊走路的，就算每輛車都乖乖禮讓你，還是非常的危險，也平白耽誤了別人的時間，在路口只顧著抓不乖車主的警察杯杯們，是否也該勸導或取締一下這些不良行人、以示公平呢？」
沒想到貼文曝光後，引來百萬網紅「Cheap」留言表示「你不懂的議題不要亂蹭啦，胡說八道，行人路權本來就是比車大，什麼叫做漸漸行人比車子還大了？不是禮讓，是停讓，每位駕駛下車就是行人，分什麼你我，難道你腳上長輪子?」
Cheap表示「汽車空間佔馬路的多少？開車本來就要付出成本，時間就是成本之一，你不爽就早點出門，你開車就是大爺，你的時間就是時間？什麼叫做滑手機慢慢走？不良行人？不停讓行人的駕駛比例多少？台灣連停讓行人都做不到，就急著檢討行人喔？你要檢討行人，等台灣全面停讓風起起來再說啦！笑死！行人地獄就是你這種人造就出來的啦」。