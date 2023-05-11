愛莉莎莎認愛羽球教練「要嫁了」？簽婚前協議書：證明沒有貪圖錢
百萬YouTuber愛莉莎莎，日前被爆與羽球教練呂杰陽（Leo）熱戀，雖然兩人沒有明確官宣，不過一舉一動都備受關注。昨（10）日，愛莉莎莎發出以「為結婚做準備」為題的新影片，與呂杰陽一起擬定「婚前協議書」，順便公開認愛，引起熱議：「有知識，有業配，有澄清關係，有幫助羽球教練洗白，一部片可以達到很多目的，很厲害」、「真的是完美的一個企劃」、「原來還真的有在一起，終於公開了，羽球教練要好好的對待莎莎耶，祝你們幸福。」
記者郭佩蓉/綜合報導
愛莉莎莎先前與呂杰陽傳緋聞時，就被網友酸「男方只是貪圖女方錢財」、「有意圖接近」，對此，愛莉莎莎也拍片回擊，表示兩人要簽「婚前協議書」，「看過太多朋友離婚後，有的被均富卡、有的丟了房子，不管兩人財富懸殊與否，婚前協議書真的一定要簽！」而好友Joeman與35線上賞屋Ted也贊助了簽訂合約的律師費，Joeman更直言：「這個簽了之後呢，各位黑粉跟酸民們，就再也不要講Leo是圖錢跟愛莉莎莎在一起！」
愛莉莎莎表示，雖然兩人目前還沒有論及婚嫁，也沒有求婚，但是她認為在這個時候簽訂協議書是很好的時機，「我覺得划得來啦，我們用一個業配，然後換到你（Leo）的人格跟我的一半的財產，都贏！這部影片也給大家一個觀念，就是大家在交往的時候，婚前協議是一個絕對必經的過程，無論是男生還是女生，我覺得男女平等很重要。」Joeman也認為：「若到論及婚嫁那一刻才簽，可能會很僵，然後結不了婚。」影片也紀錄愛莉莎莎與Leo一起去找律師擬定協議書的過程，兩人也在律師的見證下蓋了印章，內容則像是夫妻要跟誰姓、夫妻共同住所、家庭生活費／自由處分金和夫妻財產制等。
影片曝光後，網友們也紛紛回應：「覺得你們用智慧去回應一些不必要的負面評論，真的很棒耶」、「這的確是一個蠻少人公開討論又很重要的議題，感謝你們分享」、「有知識，有業配，有澄清關係，有幫助羽球教練洗白，一部片可以達到很多目的，很厲害」、「Joeman 真的很有智慧！真的是難得的好朋友」、「哇真的公開了！恭喜愛莉莎莎！羽球教練你要好好照顧莎莎」、「祝莎莎跟教練幸福」、「真的很有教育意義耶，祝福幸福長長久久。」