任閣揆滿百日！陳建仁8圖卡秀政績：共同打造溫暖堅韌的台灣
行政院長陳建仁自1月31日上任起，已邁入第100天，今（11）日陳建仁在臉書上列出各項成績單，包括教育、交通、打詐、內政等，同時也表示，實際上這段時間推動的工作遠遠不只這些，像是治水、產業升級的工作就從未停歇，我們不斷在跟極端氣候賽跑，要趕在事情發生前做好準備，是每一任院長都持續努力的事情。
記者陳苾暐／綜合報導
陳建仁指出，過去三年，全球面對疫情的威脅，台灣在國人的團結之下，我們的防疫成績受到世界肯定。走過疫情，我們積極推動疫後特別條例，振興產業、觀光、經濟，更為未來布局，透過交通月票優惠推動大眾運輸工具的使用，也投入農業韌性、中小企業產業智慧化等工作。
針對全民共享普發現金，陳建仁表示目前已有超過2千1百萬人領取，因此要感謝協助的部會、同仁、夥伴，我們獲得非常多民眾的肯定，反映這次發放作業非常親民簡便，這都是大家一起努力的成果。
陳建仁接著提到，擔任院長職務後，最深的感觸，就是看似簡單的每項業務，都需要許多的溝通協調，這是擔任行政院長最關鍵的工作，所有政策都有目標跟要解決的問題，但也會有成本與責任，怎麼讓政策可以照顧到需要的人，簡化過程並減少衝擊，一步一腳印逐步推進。
文末，陳建仁特別感謝鄭文燦副院長、各部會首長與政委等全體閣員以及所有的行政團隊同仁夥伴，謝謝大家和我一起努力，不只這100天，未來的每一天也要拜託大家做伙打拚，共同打造溫暖堅韌的台灣。