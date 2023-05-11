謝京穎認愛張書偉11小時 深夜突發聲「還是泣不成聲了好幾遍」
謝京穎與大13歲張書偉拍八點檔《市井豪門》假戲真做，昨（10日）上午兩人大方認愛，不過謝京穎沒有沉浸在戀愛的喜悅中，心情反而非常低落，因為敬愛的外公離世，讓她備受衝擊，深夜在粉專寫下長文追念：「最終還是泣不成聲了好幾遍...」
記者楊穎軒／綜合報導
外公後事圓滿完成，謝京穎卻還沒放下，「本來想用很平靜的心去面對，但送您走完最後一程才意識到，您要去的地方真的好遠好遠，總是在現實生活和戲劇角色當中來回切換，要求自己在戲劇當中真實的呈現，卻不斷被逼迫接受真實生活中戲劇化的衝擊，這樣的拉扯...最終還是泣不成聲了好幾遍。」
謝京穎對外公喊話：「外公，我們都會好好的，相信您都會一直在我們身邊，守護著我們，我們也會帶著您的祝福，好好的珍惜現在擁有的幸福，真的很想念您！願您一路好走。」粉絲留言安慰：「節哀順變，保重」、「把自己照顧好，加油！」
張書偉被週刊拍到謝京穎互動親暱，還被爆出酒後藉戲激吻，互含嘴唇親得難分難捨，疑似交往。對此，張書偉霸氣向《NOWnews今日新聞》表示：「是的，交往中。今年年後的事，（交往）2、3個月吧！」謝京穎也透過公司回應：「兩人萌愛苗，郎才女貌，我們深深祝福。」並表示外公告別式正在舉行，希望能讓家人們靜謐哀思。