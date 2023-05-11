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綠營拜託黑道不要再來開槍　侯友宜怒「不要汙衊我跟黑道喬事情」

▲議員批槍擊頻傳拜託黑道不要再來新北開槍，侯友宜大怒說到「不要汙衊我跟黑道喬事情」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
▲議員批槍擊頻傳拜託黑道不要再來新北開槍，侯友宜大怒說到「不要汙衊我跟黑道喬事情」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）

記者吳嘉億／新北報導

民進黨新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪、林秉宥、蘇錦雄今（11）日穿上防彈衣，於市議會質詢新北市長侯友宜針對近期發生多起槍擊案，砲轟侯友宜忙著選總統，到處去協調喬立委選舉當「喬王」，放任新北成為槍林彈雨，要拜託侯友宜去拜託黑道不要再來新北開槍；對此侯友宜動怒、提高音量怒轟「不要汙衊我跟黑道喬事情」，表示槍擊案新北警方都已在第一時間迅速破案，強調槍枝應該從源頭管理，才不會有那麼多支非法槍枝流落在外。

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▲新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪、林秉宥、蘇錦雄穿上防彈衣，嘲諷侯友宜市政擺爛、治安崩壞，讓新北變成槍林彈雨。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
▲新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪、林秉宥、蘇錦雄穿上防彈衣，嘲諷侯友宜市政擺爛、治安崩壞，讓新北變成槍林彈雨。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
戴瑋姍表示，繼土城衝鋒槍掃射事件後，昨日光天化日下新店發生槍戰，五股爆出遭行刑式槍決棄屍，質疑侯友宜忙著選總統，放任新北成為槍林彈雨的「慶記之都」，市民該如何安居樂業？市長既然不能保護市民，市民只能自己穿上防彈衣，好好保護自己。

▲新北市議員戴瑋姍穿上防彈衣在議會質詢侯友宜。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
▲新北市議員戴瑋姍穿上防彈衣在議會質詢侯友宜。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
侯友宜回應說到，他在第一個時間都有掌握狀況，掌控辦案進度跟方向還有背後因素，回來也到警局反映很多事，指出打擊犯罪中央跟地方合作，要把案件來龍去脈弄清楚，強調新北市不會是槍林彈雨，會扛起責任，當槍擊案件發生案他跟警察局長都會扛起責任，全力以赴，重申新北市的治安是穩定的。

張錦豪發言時再追問侯友宜，指出新北市連續發生4次槍擊案，是犯罪預防沒做好？還是黑道在宣戰？還是市政擺爛沒顧好？在警察局長幫忙回覆時，一旁的侯友宜馬上回說，新北市這幾年犯罪率下降，還有率全國之先的「第三方警政」吸引各縣市學習，這段時間發生的槍擊案，新北市警方第一時間啟動偵查逮捕，快速破案，強調我當過警察也參加過很多槍戰也壓制過犯罪，破過很多案，請議員放心，也不用穿防彈衣上議場。

張錦豪接著舉國民黨立委初選從港湖、新店、淡水到名嘴羅友志的發言種種跡象看來，稱讚侯很會喬事情，要拜託他去跟黑道「喬一下」，在新北市長任內跟參選總統不要再有槍擊案，拜託黑道不要再有槍擊案，因為這是侯擅長的強項。

侯友宜此時臉色大怒，大聲說到「請不要污衊我」，沒有所謂的「喬甚麼事」，他是希望讓團隊大家共好、讓雙北共好，讓大家一起面對所有問題，也鄭重告訴議員「從來沒有跟黑道喬過甚麼事，請不要亂污衊我」，要議員拿出證據，強調誰敢來新北開槍就抓誰，從自己當警察那天開始就跟黑道勢不兩立，沒有妥協過。

警察局長最後出面緩頰說，只要對治安有利的事情，他們每天都在做，每個警察都很努力在做，請民代不要抹滅警察同仁的辛勞。

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