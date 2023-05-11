台中捷運事故釀1死！興富發建案「金鳥」遭起底　命理師一看搖頭

台中捷運釀1死！興富發豪宅「金鳥」招殺氣　想救風水1招破解

▲台中捷運發生事故，興富發的建案「文心愛悅」，牆上高掛數隻金色巨鳥引起熱議。（圖／取自「路上觀察學院」）
▲台中捷運發生事故，興富發的建案「文心愛悅」，牆上高掛數隻金色巨鳥引起熱議。（圖／取自「路上觀察學院」）

記者黃韻文/綜合報導

台中捷運昨（10）發生重大事故，興富發的建案「文心愛悅」在執行塔吊拆除工程時，吊臂自32層樓高掉落，砸中一旁行經的捷運車廂，嚴重工安意外釀1死10傷。畫面曝光在網路瘋傳，興富發豪宅門面大掛6隻巨大金鳥，引起眾人聯想猜測，不少人直呼看起來很醜，命理師則搖頭嘆不吉。

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上市建商興富發的建案「文心愛悅」共計577戶，總樓高31層，有2房25坪、3房31、3房33坪三種房型。根據實價登錄網站資料顯示，該建案預售平均成交價為1坪35.37萬元。大樓主打豪華歐式風格，門面採用數個大圓拱門，還掛上6隻金光閃閃的巨大金鳥，事發前就引起不少討論。

▲買家曾讚嘆鶴鴕鳥號稱終極殺人王，門面掛飾代表保護社區的住戶權益。（圖／翻攝臉書）
▲買家曾讚嘆鶴鴕鳥號稱終極殺人王，門面掛飾代表保護社區的住戶權益。（圖／翻攝臉書）
但看似奢華風格在風水學上未必得宜，多位命理師都認為，有形必有靈，尤其尖嘴正向著捷運，太兇狠恐鎮不住。國際命理學專家楊登嵙解釋，大門正面有數個圓拱門設計，看起來像是墓碑造型，容易招陰、產生陰磁場，造成憾事。

門柱上掛著鳥獸裝飾，鳥就是雞，而今年適逢兔年，兔雞正沖，易有血光、意外發生。此外，大門正中央細看還有一個獸首，看起來像是獅子張大口隨時會咬人，容易造成「刑傷」，會有意外事故發生。

▲大門正中央有獸首造型，易造成「刑傷」。（圖／取自「南屯.烏日-南烏大小事（市）」）
▲大門正中央有獸首造型，易造成「刑傷」。（圖／取自「南屯.烏日-南烏大小事（市）」）
命理專家楊登嵙建議，建築外觀最好不要有類似「獸首」的東西，如果堅持要放，建議將獸首的嘴巴閉起來。他也提到，之後可採用聚寶盆、寶瓶，或是象徵尊貴的皇家徽章，來代替獸首設計都會好很多。至於已經蓋好的圓拱門，建議可外加裝飾，儘量修成方形；而高掛在門柱上的鳥獸眼神太犀利兇猛，除了不要利爪，最好也把眼神修改為溫馴一些。

▲台中捷運事故1死10商，興富發的建案「文心愛悅」，牆上掛數隻金色巨鳥，引起眾人熱議。（圖／取自「南屯.烏日-南烏大小事（市）」）
▲命理專家建議建築外觀盡量別高掛鳥獸，多個圓拱門可外加裝飾修成方形。（圖／取自「南屯.烏日-南烏大小事（市）」）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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