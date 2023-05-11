民進黨續打五股垃圾山「北廢南送」　轟侯友宜三大謊言

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林楚茵表示，相較於侯友宜的表面功夫，老縣長蘇貞昌過去主政台北縣，為徹底解決堆積在大漢溪沿岸4、50年的垃圾山妨礙防洪，改善河川污染，保障民眾安全及飲水健康，從尤清到蘇貞昌，清走5座垃圾山，共清運了960萬噸的腐植土，同時整頓淡水河、新店溪、大漢溪沿岸河川高灘地，於2004年開闢出1千甲的河濱公園，之所以能夠成功、過程中没有廢棄土亂倒的爭議，這才是侯友宜口中所謂改變的勇氣。
林楚茵說，當初在清運垃圾山的同時，就在林口下罟子開闢腐植土掩埋場，所有垃圾山清出的腐植土都能在自己的縣內安全去化，而且包含歷次水災造成的大量垃圾及廢棄物，也都可利用該掩埋場收容，這就是推動政策有整體性思考，反觀侯友宜，不僅沒有全面規劃，整治也做半套，連新北市的廢棄物都無法處理，還想要處理國政。
洪申翰指出，很遺憾且心寒看到議員昨天質詢侯友宜及環保局長，結果卻謊話連篇，現在新北廢棄物還是一車車的往中南部送，為此拿出具體的數據，揭發侯的假面具。侯友宜聲稱新北市有40幾家合法處理業者，完全不是事實，全是謊言，因為到目前為止，完全合法的處理業者只有4家，另外的40幾家是拖延方式的暫時身分，都不是合法。
侯友宜的第一大謊言就室輔導業者承諾跳票。洪申翰說，侯友宜過去就曾信誓旦旦承諾，在2022年前，要輔導垃圾處理業者合法，但現在都已經2023年過去了，這些業者依然沒有「完全合法」，只是利用開後門以拖待變，掩耳盜鈴，假裝合法，試圖為自己跳票的承諾狡辯。
洪申翰指出，新北是廢棄土產出的最大縣市，也是全台唯一沒有自治條例的縣市，侯友宜還推卸責任的說，法條已經送到議會，新北市議會是國民黨多數，為什麼10多年都沒有通過，這就突顯侯友宜無能，導致新北無法可管，無心市政，只會睜眼說瞎話。
洪申翰強調，侯友宜過去說要整頓五股垃圾山，很多非法處理業者，這些成為侯市長整頓對象，新北市府利用「裝潢修繕廢棄物簡易分類場輔導管理暫行要點」，聲稱要在2年內輔導這些業者合法，但2022年12月31日到期，只輔導40幾家的4家，成功不到十分之一，簡直就是暗度陳倉。
洪申翰說，這顯示侯友宜能力不足、輔導不力，展延暫時要點只是為自己的無能開後門，因為暫時身分跟真正完全的合法不一樣，不用去向環保署系統做即時流向申報，根本無法掌握新北廢棄物的真正流向，開後門40幾家的業者不用申報，試問侯友宜可以拿出這40多家棧場，每一車廢棄物的流向申報。
陳乃瑜說，第二大謊言就是侯友宜根本無法掌握垃圾流向，侯友宜稱說對新北150萬公頓的垃圾流向，追蹤得清清楚楚，但實際看到的是，有許多的廢棄物往中南部農田亂竄，最根本的原因，就是因為這40多家業者都不是完全合法的業者，不需要依廢棄物清理法向中央申報，只是依靠偶爾查緝。
陳乃瑜說，過去有媒體報導，連新北業者都坦言，就算40多家業者全部合法，恐怕都無法消化全新北市都營建垃圾，才會讓廢棄物丟往中南部農田，破壞土地，更讓運費暴漲，讓民眾和業者都苦不堪言。
最後陳乃瑜也踢爆侯友宜的第三個謊言，新北市根本無法處理每年150萬公噸量能。根據媒體報導，連新北業者自己都坦言，就算40多家業者全都合法，恐怕都無法消化新北市的營建垃圾，新北市就是無法消化自己的廢棄物，才會丟到中南部的農田。對此她呼籲，請侯友宜正視廢棄物處理問題，不要避重就輕，針對事實做出回應，別因「自己想要獨善其身，忽略別人痛苦心聲」。