暖心姊妹市情誼更上一層樓 高雄鳳梨直送東京中學餐桌
台日交流美事再添一樁，繼日本山形縣地方農協今年持續發起當地企業團購高雄鳳梨後，東京八王子市教育委員會更訂購一貨櫃的數量的鳳梨， 5月3日封櫃啟程，將高雄鳳梨直送日本學生餐桌，提供5月10日至5月12日三天東京八王子市全市共38校，約13,000名日本國中生營養午餐，讓全市國中生皆會品嘗到來自台灣高雄的美味鳳梨。
記者郭凱杰／高雄報導
促成這樁美事的八王子市前市長、現任八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一也希望藉由提供高雄產鳳梨作為營養午餐飯後水果，可以讓日本國中生知道高雄市、八王子互為姐妹市，並製造兩市親近交流的機會。此外，黑須隆一更期盼明年可以將高雄鳳梨提供給八王子市全市國小生享用，預計觸及人數達26,000人以上，擴大兩市交流，強化國民外交。
農業局局長張清榮表示，高雄鳳梨產季3月至6月，除了肥沃的土壤、熱情的陽光是鳳梨好吃的因素，但最重要的關鍵在於高雄鳳梨農世代傳承的耕種智慧。如今受到國際買家青睞，連續多年指定採購，除了行銷擴展更多國際通路，也堅定我們提升外銷果品品質的心，將持續輔導轄內農民團體提升冷鏈設備與國際接軌，藉由農產品讓全世界認識高雄。
高市府團隊今年不僅率團參展2023年東京國際食品展，行銷「高雄首選」農產品品牌成績亮眼之外，外銷日本訂單不停歇，日本山形縣地方農協今年持續發起當地企業團購高雄鳳梨，各團體預購達3,000顆以上，本次也是山形縣企業團購鳳梨第三彈，山形農協連續三年指定購買高雄鳳梨，響應活動更是登上當地新聞報紙，受到熱烈回響。