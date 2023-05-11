特企／台灣連鎖品牌總家數及總店數逆勢上揚　這「兩類」成績亮眼

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台灣連鎖店年鑑主要以普查台灣連鎖店數為主，普查執行的調查時間為今年1至3月，普查的主要重點是2022年全年連鎖品牌店數發展情況，年鑑調查登錄品牌以擁有三家店為基準，流動攤販或餐車式品牌仍有法規疑慮，不列入普查登錄，而市面上仍有不少檳榔或抓娃娃機店，以及特種行業酒店等都不列人普查品牌登錄。連鎖業開關店仍是動態進行，普查結果是盡力執行後呈現的年度基本樣貌。
不論整體環境如何演變，台灣連鎖品牌業者仍在不斷演進蛻變中，而且環境愈險惡，愈能培養出兼具「彈性」與「韌性」的國際級連鎖品牌。年鑑調查結果可看出，整體市場仍是M型化走勢，中大型領導品牌積極轉型，提高店質，再擴版圖，小型業者強化個性特色。
台灣連鎖暨加盟協會指出，經歷疫情轉折的2022年，對於各類型連鎖品牌的衝擊與影響並不相同，不過，能夠撐過疫情挑戰的連鎖業者，體質韌性將更高。面對今年大環境變化，業界普遍面臨的問題有：通膨、升息可能影響消費意願與消費能力；缺工問題可能影響業者的服務供給能量與服務品質；缺水、缺電隱憂將影響服務供給的穩定性。
「同行不是冤家，異業可以為師」，台灣連鎖暨加盟協會推動產業交流，自1991年創立以來，300多家會員企業創造60多萬就業機會，店舖數超過三萬多家，年營業總額近兩兆元，展現優質經營績效，連鎖業蓬勃發展也代表國民生活品質不斷提高。
不管環境如何變化，消費體驗及感動服務還是主流，開店仍需不斷培育第一線人才。為鼓勵且肯定連鎖業第一線績優服務人員長期貢獻，協會連續十年舉辦「服務天使獎」，透過會員大會平台彰顯優質基層人才的重要價值。TCFA秘書長洪雅齡指出，第十屆「2023服務天使獎」，47家企業的89位獲獎，年資從3年至46年，投入同一企業貢獻的平均年資超過10年，這是連鎖業第一線服務人員及幕後英雄最重要的榮耀。走過疫情艱困時期，服務天使的貢獻是服務業最美好的價值。