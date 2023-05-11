水庫紅燈亮一片！南部「最快解渴」時間曝光 母親節下雨恐不夠多
上週末梅雨季第一波鋒面替台灣水庫挹注不少水資源，尤其中部地區可說是大進補，南部雖無法立即改善，但也有稍稍解渴的作用，目前觀測上，母親節週末又有新的鋒面移入，其中母親節當天雨勢最為明顯，不過該鋒面較接近春季的「移動型」，而非能帶來較多雨量的「典型梅雨鋒面」，對此氣象專家賈新興表明，以大氣發展情態來看，最快5/25典型梅雨鋒面（滯留鋒）就會建立，這段時間請民眾仍要節約用水，珍惜水資源。
記者張志浩/綜合報導
據水利署資料，南部目前多數水庫有效蓄水量大多不及20％，處於紅燈狀態，包括湖山水庫24.5%（雲林、彰化、嘉義）、仁義潭水庫19.9%（嘉義）、蘭潭水庫20.3%（嘉義）、白河水庫16.5%（台南）、曾文水庫6.5％（嘉義、台南）、南化水庫20％（台南、高雄）、阿公店水庫11.1%（高雄）。
賈新興指出，梅雨鋒面要建立大致有2個條件，第一是印度洋是否有比較明顯的西南風往台灣吹拂，第二是台灣附近的高氣壓必須減弱，才能讓水氣被帶進南部地區，觀測參考上，當水平風切和垂直風切「同時大於零值線」且持續一段時間，表示環境有利梅雨鋒面的建立，目前情況看來，分別在5/25至5/31，以及6/3至6/10，大環境有利梅雨鋒面建立。
賈新興提及，若回顧歷年資料，台灣的梅雨季大多在5/15至5/20就會出現，今年可說是晚了10天左右，今年和2021年百年大旱的環境有幾分相識，兩者前一年的颱風季降雨偏少，又都延續反聖嬰年春季少雨的情況，在「夏季水資源不充足，春季又不下雨的情況下」，水情當然相對吃緊。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明也說明，印度洋西南季風的環境正在發展中，目前越來越往南海到東亞推進，也代表真正的梅雨鋒面將要到來，期待往後續能往正面、正常的路線前行。至於週末天氣部分，週六（5/13）夜間鋒面接近，中北部及東北部降雨量將開始增多，母親節當天（5/14）鋒面通過，全台各地都可能有短暫陣雨，局部雷雨或大雨勢也可能發生，民眾請多留意天氣變化。