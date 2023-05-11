回眸女神淚灑香港街頭「全因周杰倫」！可愛畫面曝光：真的忍不住
樂天女孩人氣成員菲菲（李恩菲），因擁有一雙美腿以及迷人勾魂的眼神，被譽為「台灣橋本有菜」、「回眸女神」等美名。近日，菲菲與多名樂天女孩來到香港工作，也幸運碰上周杰倫的演唱會，沒想到菲菲一聽竟然爆哭，荒唐又逗趣的模樣全被錄了下來。
記者詹鎰睿/綜合報導
菲菲日前與樂天女孩受邀到香港出席活動，也趁著空檔享受當地文化，想不到竟幸運碰上周杰倫在香港的巡迴演唱會，結果菲菲卻突然爆哭，巫苡萱也立刻拿起手機邊笑邊問：「為什麼要哭啊？」菲菲才說：「因為小時候聽他的歌都會想哭， 但不知道為什麼就很感動啊！」也讓大家超級傻眼，「妳哭屁喔！」、「什麼意思啦！」
菲菲也透露，自己最愛的兩首歌，除了現場正在唱的《說好的幸福呢》還有《蒲公英的約定》，也爆料自己從來沒有聽過偶像的演唱會，「我真的很想聽他演唱會，沒聽過！小時候沒有錢買他的票…」而被追問「長大有錢了，為什麼不買票？」菲菲竟回：「我不知道...他來這裡！」語無倫次的可愛對話，也讓眾人們笑到不行。
事後，菲菲也在IG上PO出這段影片，「來香港工作巧遇周董演唱會，這是我離周杰倫最近的一次，聽到《說好的幸福呢》真的忍不住，小時候的回憶你們懂嗎？好想在台灣聽周杰倫的演唱會。」好友們也紛紛笑歪，「希望有天妳一定要進場看杰倫」、「吼～真的很可愛捏」、「怎麼連哭都那麼可愛。」