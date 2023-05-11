房貸地板利率2.06%！貸千萬多付4萬3860元 專家教5招減房貸壓力
央行自去年3月起已連續5度宣布升息，央行統計顯示房貸市佔率合計約4成的五大公股行庫，首購族房貸地板利率已飆至2.06%、突破2%大關，比起去年升息前的1.31%水準， 若以貸款金額1千萬、30年期，採本息平均攤還法，1年增加利息支出約4萬3860元。房貸族叫苦連天，不過房產專家教你5招減輕房貸壓力。
記者徐銘穗/綜合報導
Podcast節目《房屋聽信義》，找來信義房屋大直明水店經理李熒芝分享，購屋族提高銀行貸款成數有3個小技巧，包括優先選擇薪轉銀行、維持使用信用卡累積信用評等，以及增加二等親（兄弟姊妹、兄嫂弟媳）內擔保人。李熒芝也提醒，貸款諮詢時盡量不要超過三家，以免讓銀行顧慮他行未放款是否有疑慮，反而影響信用評分。
至於利率高漲的時代，要如何減輕房貸壓力。李熒之經理也提供以下5大攻略：
1、優先償還本金。若手上有餘裕，如年終獎金發放時，盡快償還本金，以減輕後續的利息負擔。
2、申請展延年限。就20年與30年貸款看來，現今利率差距大約是1萬3千多，因此拉長年限可以降低每月負擔，但相對要繳的利息也會較多，建議評估個人每月的狀況來選擇合適的方式。
3、善用寬限期。申貸前先和銀行協商好，一般銀行提供2到3年、最高5年的寬限期，期間只需繳納利息、無須償還本金，以20年期、貸款1千萬來看，每月月繳金為5萬多，但寬限期間則是1萬7千多，若符合現階段需求，建議可和銀行商談，透過寬限期間累積經濟實力、償還本金。
4、部分銀行可能會與客戶商談房貸壽險等相關商品，也可能有利率調整的空間。
5、轉貸至推出「抵利型房貸」的行庫，此類商品可供客戶存款利息用以抵扣房貸的本金，也可減輕一些房貸壓力。
除了上述5招外，李熒芝也提醒政府推出的房貸補貼政策將於6月開始申請，符合資格者將有每戶3萬元補貼；而時值五月報稅季，房貸利息也能做為所得稅抵扣，房貸族可善用自身權益來減輕房貸壓力。