退林還耕　反映中共執政的反覆和飯碗被砸的恐懼

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特別是「天子腳下、首善之區」的「帝都」北京人，直到近10年前都遇過黃沙漫天的沙塵暴。他們這陣子個個擔心，近10年來好不容易靠「治沙造林」才擋掉許多的沙塵暴，會不會這麼一折騰，把好不容易種起來的防護林砍了種麥子，讓沙塵暴再現北京？
說實話，中國這陣子搞起「退林還耕」，還真的是開始重視糧食問題了。而這背後，則是以中共總書記習近平為核心的黨中央，對中國糧食始終無法自給自足而出現短缺的恐懼，以至於習近平有「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」的金句。
而這背後的背後，則是習核心對西方陣營未來可能因為中國對外片面動武，極可能對中國採取禁運斷糧等制裁手段的更深恐懼。畢竟，習核心領導的中國10年來在全球強勢出擊下，如今已被西方陣營認定其有意在南海、台海生事。
這麼說來，「退林還耕」還真的和打仗不無關聯。而習核心的恐懼，其實有跡可尋。
從「退耕還林」開始的1998年到2020年，每年聚焦農業問題的中共「中央一號文件」，總不忘強調「退耕還林」。而2021年的文件，雖仍提到「退耕還林」，但提法卻改成了「鞏固『退耕還林還草』成果，完善政策、有序推進」；到了2022年的文件裡，就看不到「退耕還林」了。
再看看今年的「中央一號文件」，雖然仍提到「鞏固退耕還林還草成果」，但更明顯的是連提6次「糧食安全」4字。而2020、2021、2022這3年的文件裡，「糧食安全」依序被提到了2次、4次、5次，次數越來越多，也代表了習核心的態度轉變，造成了風向丕變。
更有甚者，則是俗稱「城管下鄉」的「農管」人員，同一時間正式走到台前。穿的制服差不多，作風也差不多，只是管的不一樣。而「農管」們管的重點，就是該種糧食的地絕不能挪作他用。否則就像城管砸地攤一樣，「農管」就來刨樹。
既然風向轉變已成，中國地方大小政府慣有的「一刀切」、加碼執法、上行下效、表面文章等風格，便在各地上演。城市裡，讓成都人引以為傲的環城綠帶，被刨除了好多塊；農村裡，林木、果樹、菜園砍得讓農民心痛。
更有甚者，河南某縣還動員200個公務員花3天時間，在2畝田（約403坪）裡插秧，還派10個攝影拍照宣傳；而有幾個地方政府，分別在停車場、柏油路、操場鋪上一層薄土，成了「退路還耕」，用來應付了事；更有地方政府乾脆在土裡插上鋼筋，鋼筋頂端各釘上石頭，讓航拍及衛星圖看起來，像是插滿秧苗的農田。
為了端牢飯碗，這25年來一輪的折騰，真是苦了百姓，也苦了一幫大小官員。但這樣的轉彎，中國上下並不陌生。
遠的不說，COVID-19的防疫政策，從「動態清零」到「乙類乙管」的生猛；再看對網路科技業，從嚴厲監管到「支持在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」的迅疾，都透著習核心「吾道一以貫之」的精氣神。
中共治下的中國，對內對外一向以大國自居，也一再強調治理的不易，2000多年前的老子，就有「治大國若烹小鮮」之嘆。如今，從防疫鬆綁到「退林還耕」，中國這個大國倒有點像鍋上的大餅，被來回翻面地烙著。（編輯：張淑伶）1120511