PLG／林書豪再獲單月MVP　率鋼鐵人打出隊史新高8連勝

P. LEAGUE+ 今日（05/11）公佈2022-23球季Porsche 4月最有價值球員，高雄17直播鋼鐵人的林書豪再現「林來瘋」狂潮，本月繳出平均29.9分8.5籃板10.3助攻的亮眼成績，更在04/23的比賽攻下50分10籃板11助攻、成為聯盟史上第1位50分的「大三元」球員，幫助高雄17直播鋼鐵人4月拿下7勝1敗、連同3月最後1場比賽拉出隊史新高的8連勝，林書豪因此獲選4月最有價值球員，也成為聯盟本季第2位蟬連單月MVP的選手。 我是廣告 請繼續往下閱讀 在和球隊經歷1個多月的磨合之後，林書豪在4月充份展現「林來瘋」的價值，單月平均29.9分及10.3助攻皆居所有球員之冠，4月最後更是連3場單場攻下30分以上（含5月第1場比賽為連4場），其中更是連2場創下得分、籃板、助攻的「大三元」成績（含5月第1場比賽為連3場），林書豪攻防兩端精采的表現，讓他在4月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票，4月球迷投票再創新高，共8,104人參與、高於平均5,128人）獲得23張5分、以總分118分拿下4月最有價值球員的殊榮。PLG本季持續邀請Porsche Taiwan冠名贊助2022-23球季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P. LEAGUE+ 特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的 Porsche 深度體驗之旅。NBA季後賽／關鍵G5打滿48分鐘 尼克主控Brunson：能贏球我沒意見NBA季後賽／尼克112:103戰勝熱火！Brunson打滿48分鐘 轟下38分NBA／Morant沒入選最佳陣容少拿將近12億薪資 直播玩槍虧大了NBA／年度第一隊由新科MVP Embiid領軍 本季最佳陣容名單出爐