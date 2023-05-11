特企／超越大內科？A3「新北知識產業園區」店辦商機熱

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由於絕佳的地理位置，僅26公頃的「新北知識產業園區」是新北市「閃耀五星計畫」之一，具備雙捷車站交匯，吸引高知識價值．高科技產業進駐，集合商務、行政、就業、生活等經濟動能，人潮、錢潮、商機一次到位，成就大台北超級交通動脈的新樞紐。
原鄰近「新北產業園區」已有4萬名就業人口，再加上雙捷車站目前每日近1.7萬人次進出，人潮帶來高強度經濟活動，未來夏姿時尚等跨國企業總部陸續遷入「新北知識產業園區」之後，預計將再引進約至少1萬名就業人口，此區將成為北台灣最重要的國門經貿核心，前景勢不可擋。
全新完工的「新潤莫內花園」位於6300坪福慧公園第一排，離「A3機捷+環狀線Y20」雙捷車站僅350公尺，步行僅約3-5分鐘，日前已全面完工亮麗登場，新潤建設早已看準區內城市願景，加上周邊宏匯廣場、宏匯思源i-Tower、及新北市第一家國際級商務酒店「凱悅嘉軒酒店」相繼開幕，與「新北產業園區」、「新北知識產業園區」共同打造北台灣最強國際商業都心，利多齊聚下「新潤莫內花園」店面正熱，成為雙捷商辦聚落第一排的最佳選擇。
「新潤莫內花園」磁吸雙捷人潮、座擁國際商辦聚落，享繁華同時悠閒生活氛圍，猶如內科美式商圈氣息，建築物採歐式美學造型，正面6300坪福慧公園，小環境舒適宜人，正是跨國企業、外商公司、新創電商、連鎖餐飲集團、高端醫美、芳療SPA旗艦店、藝廊傢俱等高端消費品牌最適合進駐的熱點，其他推薦業態還包括：寵物精品、異國餐廳、咖啡輕食、電商展銷中心、中西診所、精緻超市、室內設計顧問事務所等。
新潤建設吸引優質企業主共同推升社區品質，現推出「雙捷店辦租售方案」一樓至三樓店辦坪數規劃48~250坪，力挺新創時代創業、置產、投資的實業家， 一齊來打造百米國際商店街，迎接國際級A3跨企總部商圈聚落。