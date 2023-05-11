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特企／超越大內科？A3「新北知識產業園區」店辦商機熱

▲「新北知識產業園區」具國門交通效益，雙捷車站每日近1.7萬人潮進出，跨國企業總部紛紛入駐，沿中央6300坪福慧公園併排林立。（圖/品牌提供）
▲「新北知識產業園區」具國門交通效益，雙捷車站每日近1.7萬人潮進出，跨國企業總部紛紛入駐，沿中央6300坪福慧公園併排林立。（圖/品牌提供）

本報訊

新北國門第一站「機捷A3站」，媲美香港九龍、新加坡的機場線，是新北市唯一直掛行李預辦登機的國門前哨車站，也是機捷直達車的停靠大站，並交會環狀線Y20車站，能貫通新板特區、中和產業園區，由此可知市政規劃A3雙捷車站旁「新北知識產業園區」的定位與企圖，藉由引進國際動線，推動年產值近乎4000億的「新北產業園區」從原來傳產業轉型，朝向高知識附加價值產業邁進。

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「A3機捷+環狀線Y20」雙捷車站目前每日進出已高達約1.7萬人次，未來北環線完工在此接軌完成「台北版山手線」北北桃900萬人口都能在此樞紐輕易地交匯，且一站直達台北車站，除了軌道建設之外，陸面交通建設：「一高速二雙捷運三快路(新北大道、64、65)」，每日行經人潮、車潮從未間斷，也因「新北知識產業園區」吸引各大跨國企業總部願意遷入，即是看好未來成長，包括有先鋒科技、科定企業、台通光電、夏姿時尚總部…，沿中央6300坪福慧公園併排林立，彷如複製下一個內湖科學園區，而產業上下游供應鏈完整、交通動線優勢，使得「新北知識產業園區」將是新北市最具爆發力的明日之星。

由於絕佳的地理位置，僅26公頃的「新北知識產業園區」是新北市「閃耀五星計畫」之一，具備雙捷車站交匯，吸引高知識價值．高科技產業進駐，集合商務、行政、就業、生活等經濟動能，人潮、錢潮、商機一次到位，成就大台北超級交通動脈的新樞紐。

原鄰近「新北產業園區」已有4萬名就業人口，再加上雙捷車站目前每日近1.7萬人次進出，人潮帶來高強度經濟活動，未來夏姿時尚等跨國企業總部陸續遷入「新北知識產業園區」之後，預計將再引進約至少1萬名就業人口，此區將成為北台灣最重要的國門經貿核心，前景勢不可擋。

全新完工的「新潤莫內花園」位於6300坪福慧公園第一排，離「A3機捷+環狀線Y20」雙捷車站僅350公尺，步行僅約3-5分鐘，日前已全面完工亮麗登場，新潤建設早已看準區內城市願景，加上周邊宏匯廣場、宏匯思源i-Tower、及新北市第一家國際級商務酒店「凱悅嘉軒酒店」相繼開幕，與「新北產業園區」、「新北知識產業園區」共同打造北台灣最強國際商業都心，利多齊聚下「新潤莫內花園」店面正熱，成為雙捷商辦聚落第一排的最佳選擇。

「新潤莫內花園」磁吸雙捷人潮、座擁國際商辦聚落，享繁華同時悠閒生活氛圍，猶如內科美式商圈氣息，建築物採歐式美學造型，正面6300坪福慧公園，小環境舒適宜人，正是跨國企業、外商公司、新創電商、連鎖餐飲集團、高端醫美、芳療SPA旗艦店、藝廊傢俱等高端消費品牌最適合進駐的熱點，其他推薦業態還包括：寵物精品、異國餐廳、咖啡輕食、電商展銷中心、中西診所、精緻超市、室內設計顧問事務所等。

新潤建設吸引優質企業主共同推升社區品質，現推出「雙捷店辦租售方案」一樓至三樓店辦坪數規劃48~250坪，力挺新創時代創業、置產、投資的實業家， 一齊來打造百米國際商店街，迎接國際級A3跨企總部商圈聚落。

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