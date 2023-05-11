三總醫師因「巴氏量表」遭家屬毆打　三總院長回應：提告！絕不容許醫療暴力

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家屬拉扯、毆打醫師 飆髒話嗆「違醫療法又怎樣」三軍總醫院神經內科主治醫師顏尚易5月8日，進行例行性巡房探視病人解說病情時，遭家屬毆打導致頭部及顏面多處受傷。從事發影片中可見，一名男子怒氣沖沖拉扯顏尚易醫師衣服並嗆醫師是在挑釁自己，顏尚易向男子表示「你已違反《醫療法》」，男子卻反嗆「違反《醫療法》又怎麼樣」。
現場有多名醫護人員試圖阻擋雙方衝突發生，也有醫護人員趕緊打電話表示有家屬對醫師動粗，希望盡快派人支援衝突現場。不過場面卻越加火爆，當顏尚易醫師轉身想離開時，男子竟追上揮拳毆打醫師並大飆髒話。
顏尚易醫師遭毆打後大喊「自己身為醫師要照顧病人，卻還要被毆打。」他更要求要調監視器處理這件事，表示自己一定要提告。而從影片中也可看到施暴家屬之後仍未停止暴力行為，過程中連揮5拳，造成顏尚易醫師頭部及顏面多處受傷。
因「巴氏量表」施暴各界譴責 不容許醫療暴力這起醫療暴力事件引起各界關注、憤怒，影片也被許多人轉發，杜承哲醫師在臉書表示，真的非常可惡，影片中的醫師僅是因為開立巴氏量表與家屬有不同意見就遭施暴。
巴氏量表也就是「日常生活功能評估量表（ADLs）」，可用來了解病人的生活功能、退化程度等，若要申請外籍看護、長期照顧機構服務、居家服務、日間照顧、輔具購買（租借）、喘息服務等，也需要以巴氏量表分數來進行評估。
雖然為何家屬會因為巴氏量表而對醫師大打出手仍待釐清，但都不應暴力對待醫療人員。 社團法人台灣私立醫療院所協會呼籲，主管機關對於在醫院逞凶者應立即依法究辦，除應指派專責檢察官從速從嚴偵辦，並建請法院從重量刑、速審速決，希望社會大眾都能做全國醫護人員的後盾，共同維護就醫安全，確保醫護人員能有安全的執業環境。
臺北市醫師職業工會理事長陳宥任醫師表示，《醫療法》24條規定「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法妨礙醫療業務之進行，違反者會處以新台幣3萬元以上、5萬元以下罰緩」，而像此次攻擊事件已是觸犯刑事責任，應移送司法機關辦理。
他也呼籲，醫院應採必要措施，以確保醫事人員執行醫療業務時的安全，包含充足的警衛人力，或是發生暴力時要有適當的逃生動線規劃等。
而三軍總醫院也對外表示，院長洪乙仁非常重視此次醫療暴力事件，並慰問及勉勵顏尚易醫師，洪乙仁院長表示，絕不容許醫療暴力事件發生，將採取司法途徑提告並全力維護及爭取醫護同仁的權益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57798
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