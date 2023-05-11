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三總醫師因「巴氏量表」遭家屬毆打　三總院長回應：提告！絕不容許醫療暴力

三總醫師因「巴氏量表」遭家屬毆打　三總院長回應：提告！絕不容許醫療暴力
三總醫師因「巴氏量表」遭家屬毆打　三總院長回應：提告！絕不容許醫療暴力

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】日前，台北內湖三軍總醫院發生一起醫療暴力事件，醫師在臉書上傳事發畫面，影片中可見三軍總醫院神經內科主治醫師顏尚易不僅被病患家屬飆罵髒話，家屬更出拳毆打醫師。

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根據了解，施暴家屬在內湖三軍總醫院替母親申請巴氏量表未果因而產生衝突。三軍總醫院院長洪乙仁表示，絕不容許醫療暴力事件發生，將採取司法途徑提告並全力維護及爭取醫護同仁的權益。

家屬拉扯、毆打醫師　飆髒話嗆「違醫療法又怎樣」

三軍總醫院神經內科主治醫師顏尚易5月8日，進行例行性巡房探視病人解說病情時，遭家屬毆打導致頭部及顏面多處受傷。從事發影片中可見，一名男子怒氣沖沖拉扯顏尚易醫師衣服並嗆醫師是在挑釁自己，顏尚易向男子表示「你已違反《醫療法》」，男子卻反嗆「違反《醫療法》又怎麼樣」。

現場有多名醫護人員試圖阻擋雙方衝突發生，也有醫護人員趕緊打電話表示有家屬對醫師動粗，希望盡快派人支援衝突現場。不過場面卻越加火爆，當顏尚易醫師轉身想離開時，男子竟追上揮拳毆打醫師並大飆髒話。

顏尚易醫師遭毆打後大喊「自己身為醫師要照顧病人，卻還要被毆打。」他更要求要調監視器處理這件事，表示自己一定要提告。而從影片中也可看到施暴家屬之後仍未停止暴力行為，過程中連揮5拳，造成顏尚易醫師頭部及顏面多處受傷。

因「巴氏量表」施暴各界譴責　不容許醫療暴力

這起醫療暴力事件引起各界關注、憤怒，影片也被許多人轉發，杜承哲醫師在臉書表示，真的非常可惡，影片中的醫師僅是因為開立巴氏量表與家屬有不同意見就遭施暴。

巴氏量表也就是「日常生活功能評估量表（ADLs）」，可用來了解病人的生活功能、退化程度等，若要申請外籍看護、長期照顧機構服務、居家服務、日間照顧、輔具購買（租借）、喘息服務等，也需要以巴氏量表分數來進行評估。

雖然為何家屬會因為巴氏量表而對醫師大打出手仍待釐清，但都不應暴力對待醫療人員。 社團法人台灣私立醫療院所協會呼籲，主管機關對於在醫院逞凶者應立即依法究辦，除應指派專責檢察官從速從嚴偵辦，並建請法院從重量刑、速審速決，希望社會大眾都能做全國醫護人員的後盾，共同維護就醫安全，確保醫護人員能有安全的執業環境。

臺北市醫師職業工會理事長陳宥任醫師表示，《醫療法》24條規定「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法妨礙醫療業務之進行，違反者會處以新台幣3萬元以上、5萬元以下罰緩」，而像此次攻擊事件已是觸犯刑事責任，應移送司法機關辦理。

他也呼籲，醫院應採必要措施，以確保醫事人員執行醫療業務時的安全，包含充足的警衛人力，或是發生暴力時要有適當的逃生動線規劃等。

而三軍總醫院也對外表示，院長洪乙仁非常重視此次醫療暴力事件，並慰問及勉勵顏尚易醫師，洪乙仁院長表示，絕不容許醫療暴力事件發生，將採取司法途徑提告並全力維護及爭取醫護同仁的權益。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57798

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