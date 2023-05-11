空污拉警報！提升防禦力首重「心肺」　中醫教你這預防攻略

我是廣告 請繼續往下閱讀
對抗空污需提升正氣 首先要保護「心肺」臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師胡玉芳表示，上班上學免不了要出門，她提醒，要在疾病尚未對身體產生危害前先提升正氣，減少外在邪氣對人體的影響。由於外在空氣進入體內，最先影響到的是心與肺，像PM 2.5會沉積在肺部深處，因此要對抗空污，首先要保護「心肺」這兩個臟腑功能。
養肺清熱解表、穴位按摩 減少呼吸道發炎養肺方面，常使用解表清熱的藥材，如魚腥草、荊芥、紫蘇葉，搭配生甘草、牡丹皮，達到清熱化瘀解毒的效果。
穴位按摩也可有清肺熱的效果，常用穴位如肺經的尺澤穴、魚際穴，配上合谷穴疏風通竅、上星穴泄熱通竅。按摩之前先讓身體放鬆，在不受干擾的環境，使用指關節或利用按摩器具，在穴位上按壓，可搭配按摩油或薄荷油來幫助清肺熱。
養心適當運動 補充水分促進新陳代謝日常生活中要注意，其實香菸也是污染物，如果呼吸道過敏，建議戒菸或避開二手菸；在室內有焚香及燒金紙習慣的人，要減少焚燒時間，焚燒後要保持室內通風，讓燃燒不完全的物質能有效疏散，不要累積在室內。此外，平日要少食生冷，因為肺是嬌臟，易受生冷影響。
養心的方式，可增加適當運動，促進心血管功能，讓心氣獲得鍛練，運動到有點喘、微微出汗的程度即可，不必刻意追求極限運動。運動後記得補充溫開水，幫助身體代謝廢棄物，也可補充黏膜及呼吸道的水份，較不易患病。由於天氣乾燥時比較容易咳嗽，適度補充水份，對肺部也有幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57745
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw