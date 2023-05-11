知名媽媽網紅身亡！受不了酸民網路霸凌　享年47歲

美國知名媽媽網紅希瑟阿姆斯壯（Heather Armstrong）今（11日）傳出過世，享年47歲，她的家人在希瑟IG發文，證實她在9日過世，男友表示，希瑟因為不堪酸民網路霸凌，憂鬱症復發，選擇離開這個世界。
記者楊穎軒／綜合報導
據外媒報導，家屬今公布希瑟阿姆斯壯死訊，她的男友透露，希瑟近期憂鬱症復發，選擇離開人世。希瑟阿姆斯壯2004年以匿名「dooce」在部落格分享育兒日常，為早期的母嬰部落客，粉絲數眾多，2009年被《富比士》雜誌選為媒體界最具影響力女性，因而受邀上脫口秀天后歐普拉的節目。
希瑟阿姆斯壯開始分享媽媽經後，高流量、廠商業配為她賺進大把鈔票，怎料，引來部分酸民抨擊她靠小孩賺錢，希瑟後來罹患憂鬱症，但仍堅強對抗病魔，近年她表態「反跨性別」立場，再度遭受輿論撻伐，心病發作的希瑟，最終選擇離開愛她的所有人。
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