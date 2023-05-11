有賺頭？Meta不放棄元宇宙 2035年貢獻全美GDP2.4%
兩年前，元宇宙和VR虛擬實境都是全球科技業最風光的焦點，但近來人工智慧（AI）浪潮來襲之下，企業、話題紛紛往AI靠攏。不過臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）先前曾表明「沒有放棄元宇宙」，近來Meta又委託進行一項研究，結果顯示，到了2035年，元宇宙可以為美國全年GDP（國內生產毛額）貢獻多達7600億美元（約台幣23.3兆元）或約2.4%。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，根據知名大型會計師事務所德勤（Deloitte）報告，元宇宙概念包括擴增實境（AR）、虛擬實境（VR），這些技術使得用戶能沉浸在虛擬世界當中，或是以數位方式將資訊疊加在現實世界的影像上。
報告稱，經濟收益可能來自國防、醫療和製造領域的技術使用，以及影音遊戲和通訊等娛樂用途。
Meta2021年時將重點放在建構元宇宙技術上，並預測該技術最終將取代行動設備，成為主要的運算平台。但隨著廣告業務低迷為公司收入成長帶來壓力之際，投資人質疑Meta對元宇宙大量投資，對於回報抱持懷疑態度。
另一份有關於元宇宙對歐盟經濟的影響報告顯示，估計到2035年，Meta的元宇宙科技將為歐元區帶來高達4890億歐元（5382.9億美元，約台幣16.5兆元），約佔GDP的1.3％至2.4％。
而根據Meta去年委託Analysis Group發表元宇宙研究報告，估計到2031年元宇宙技術可帶來3.01兆美元經濟收益。