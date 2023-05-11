雙手滑手機等同危險駕駛 騎士恐收6000元以上罰鍰並扣照
高市警局苓雅分局日前接獲檢舉１名陳姓騎士乘重機車時，以放開雙手方式在路上騎車，並低頭目視螢幕，未注意車前狀況，已無法因應道路上隨時發生之狀況，可能危及自身或其他不特定用路人的行車安全，經路人檢舉，經檢視故依規定予以舉發(可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照六個月及接受道路交通安全講習）。
記者郭凱杰／高雄報導
苓雅分局獲報3月27日9時58分，陳姓民眾騎乘重機車沿建國一路東向西行駛至建國一路70號時，因低頭使用手機，遭後方民眾提供影像向該分局檢舉。
經檢視檢舉影片內容，駕駛人確實以放開雙手的方式在路上騎車，並低頭目視螢幕，未注意車前狀況，已無法因應道路上隨時發生之狀況，可能危及自身或其他不特定用路人的行車安全。
經查該駕駛人行為已符合道路交通管理處罰條例43條1項1款「以其他危險方式駕車」之規定，故依規定予以舉發(可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照六個月及接受道路交通安全講習）。
苓雅分局提醒，駕駛人切勿以放開雙手等危險方式駕車，以免危及路人或違規受罰。警方將持續針對各項交通違規行為加強取締告發，以維護市民交通安全。