「3王3后」全來了！林俊傑尬蕭敬騰　空降hito流行音樂獎

「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」於6月3日在台北小巨蛋登場，今（11）日公布最終出席名單，Hit Fm再曝光6組金獎級歌手，田馥甄、林俊傑、庾澄慶、彭佳慧、蕭敬騰、戴佩妮，歌王、歌后閃耀登場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林俊傑迎來出道20周年，近來正在舉辦「林俊傑JJ20世界巡迴演唱會」，這次他擔任壓軸演出嘉賓，意義非凡，出道的第20年再度站上台北小巨蛋，林俊傑說：「想起當時首次大型巡演『就是俊傑世界巡迴演唱會』站上台北小巨蛋舞台的心情，如今歷歷在目。」如今，林俊傑集20年音樂能量於一身，回歸初心，壓軸表演將從〈樂行者〉之路出發，林俊傑的歌聲如同翅膀般帶著小巨蛋觀眾飛翔，俯瞰他這20年的音樂旅程，與歌迷一路陪伴、支持、成長的無數個100天，追尋那些很冒險的夢，縱使還有許多學不會的道理。▲▼林俊傑、蕭敬騰、庾澄慶（下圖）、田馥甄（上圖）、彭佳慧、戴佩妮等都將登上「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」。（圖／Hit Fm提供） 庾澄慶睽違5年發行新歌〈On My Way〉，並挑戰出道以來第一檔實境節目《騎吧！哈林小隊》，忙完美國個唱的天王音樂頑童庾澄慶，實境秀和音樂作品同時引爆，象徵2023年演藝事業再衝高峰；彭佳慧即將出席在極具指標性的華語音樂盛典，彭佳慧準備三種語言歌曲的特別演出，以三聲道、豐富情感的「口氣」征服聽眾；戴佩妮這次出席2023 hito流行音樂獎頒獎典禮，是她時隔7年重返小巨蛋舞台演出，她說：「我希望我寫的歌永遠能夠帶給樂迷們一些溫暖，我們彼此可以一起透過音樂找到出口。」中天新聞勝訴回應了！遭NCC不予換照「關台29個月」：法院還公道閨密情真的玩完！她捐腎給賽琳娜反遭圍剿 身心受創喊停止太狂！羅志祥7月返場攻蛋 海報設計師驚人背景起底唱紅《水手》！男星神隱16年近況曝光 無奈吐患小兒麻痹症受打擊