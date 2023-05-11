中捷事故釀1死10傷！台南全面檢查興富發2處建案

（中央社記者張榮祥台南11日電）台中捷運昨天遭興富發建案工地塔吊掉落的吊臂砸中，造成1死10傷，台南市政府今天宣布，全面啟動台南塔式起重機及建築工地安檢，且將全面檢查興富發在台南的2處建案。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台南市政府勞工局今天發布新聞稿指出，塔式起重機在工地使用時，應確實依安全作業標準程序施作，因組裝和拆卸作業屬於重複性且多人多位置作業型態，稍有不甚，可能發生重大災害事故。勞工局表示，目前興富發建設在台南市有2處建案，分別在安平區及安南區，勞工局將儘速對興富發2處建案全面檢查；台南設置塔吊工地也是受檢對象。市議員李宗霖今天在台南市議會質詢時，也要求市府公布廠商黑名單，他說，不要每次發生重大案件或有人死亡時才思考，為時已晚。李宗霖表示，勞工局應全面盤點興富發建設在台南有多少案場，及檢視吊掛式工地是否安全。（編輯：陳仁華）1120511更多「吊臂砸穿中捷車廂」相關新聞。奪命瞬間曝光！中捷還原撞吊臂時間序 隨車員僅有13秒反應吊臂高空墜落軌道！中捷迎面撞上釀1死 偵測系統未啟動原因曝中捷意外釀1死10傷！全線今晨恢復運行 文心南路封12小時通車拒開「巴氏量表」！三總醫師遭揮拳痛毆 囂張家屬嗆：違法又如何