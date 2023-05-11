疫情趨緩別鬆懈！有糖尿病快打「4疫苗」：防重症超有用
台灣是亞洲地區糖尿病盛行率最高的國家，根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病病患，且每年以2萬5千名的速度持續增加，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，當糖尿病患者因血糖控制不良時，導致免疫功能受損，將增加感染各式疾病風險，唯有透過日常保健及接種疫苗，提升防禦力，才能有效避免感染發生。
記者張志浩/綜合報導
黃建寧說明，當糖尿病患者常見的感染如流感、帶狀疱疹、新冠肺炎及肺炎鏈球菌等，感染後導致嚴重併發症的風險大增，例如糖尿病族群一旦感染流感，可能引起體內的發炎反應，使血糖升高、肺炎、心肌炎、敗血症等併發症，其中又以帶狀疱疹、肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗為首要建議施打的疫苗。
衛生福利部疾病管制署急性傳染病組組長楊靖慧則表示，過去大多數民眾認為只有新生兒需要疫苗的保護。然而隨著年齡的增長，成人的免疫力逐年下降，不同年齡層都有其建議施打的疫苗。對此疾管署也雨糖尿病學會進行滾動式修正，並公告最新第2型糖尿病臨床照護指引《感染與疫苗注射建議修訂》，提供醫護人員、糖尿病患者及家屬參考，也能主動向醫療院所諮詢接種疫苗資訊。
黃建寧說道，病毒往後也會為了適應人體環境而不斷演變，大家都必須開始有終生疫苗接種預防的觀念，才能遠離相關感染性疾病的威脅。糖尿病衛教學會理事長王治元另補充，除了預防接種疫苗、血糖控制之外，日常生活作息規律、睡眠充足、勤洗手及維持穩定的社交生活，也是提升自我防禦力不可或缺的武器之一。