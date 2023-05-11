NBA季後賽分析／勇士G5動腳、而不是動嘴　控制犯規才能贏下比賽

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例行賽防守回合就常常犯規收場 勇士本輪並沒有修正缺點
勇士這一季例行賽場均出現18.4次犯規，聯盟倒數第一；讓對手站上罰球線25.2次，排名第25。他們本季就是無法在對位時有效控制好身體，提前到位完成理想的防守，
這個系列賽前4戰，勇士的團隊有效命中率為53%，略高於湖人，進攻籃板和失誤率雙方大致打平，這意味著獲得球權數是差不多的，但在罰球這一塊，灣區卻是輸得徹底，團隊取得的罰球數為51:103，輸了超過兩倍。
湖人在比賽中產生的罰球，有一些確實是無法避免的，因為Davis對於籃下的衝擊力太強，而James和Austin Reaves則都是製造犯規的好手，他們在例行賽場均得到26.6次罰球為聯盟第一。所以這個系列賽兩隊的罰球，一定會是傾斜的。
只要控制好犯規 勇士在比賽中擁有進攻效率上的優勢
但問題是勇士自己願意做到什麼程度，去阻止對手取得優勢？在首戰湖人罰球以29:6領先，他們大勝；第2戰17:16，勇士大勝；第3戰37:17，湖人大勝；第4戰20:12，湖人險勝。第5戰15:15，勇士大勝。
所以只要能做好防守、控制犯規——這也是Draymond Green在G5賽後訪問時點出的贏球關鍵——他們就能在比賽中得到一些優勢。至於要如何做到？也沒有其他的竅門，就是得專注於比賽之中，快速移動自己的腳，提前到位，站定有利位置，無論是在防守、還是在掩護都是如此。
G6回到湖人主場 灣區大軍必須再次做到降低對手罰球
這十分困難，因為勇士在G4、G5開始打更多「小球」來提升場上空間，所以禁區需要全隊進行協防，球員不得不消耗大量體能滿場移動；若累了，就容易不到位，往往就會形成犯規。
但在今晚，他們打出了一場好球，數據證明了這是做得到的。2天後在Crypto.com Arena，他們需要複製同樣的表現。
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