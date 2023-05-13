人選之人4／戴立忍王淨「骯髒情慾戲」遭刪 最遺憾漏網鏡頭揭曉
Netflix幕僚職人劇《人選之人╴造浪者》由架空的2個政黨推出總統候選人，揭開選戰中幕僚作戰的攻防祕辛，25歲王淨飾演青年黨工，在劇中出身自保守的民和黨，從大學時代與民和黨高層戴立忍發展不倫戀，過程中還有拍裸照、辦公室激戰的大尺度戲碼，導演林君陽接受專訪時透露，原本劇本的情節更不舒服，寫到戴立忍的手在王淨衣服裡上下其手，情慾感爆表。
記者羅凌筠/台北報導
王淨戲裡因與戴立忍不倫，在黨部裡被貼「小三」標籤，忍受不了閒言閒語決定辭職，被戴立忍以推選市議員利誘挽留，兩人天雷勾動地火在辦公室裡親熱，導演林君陽提到原本劇本寫得更髒，一開始戴立忍的手就在王淨衣服裡，整場戲一路都是。現場排戲時，戴立忍察覺到林君陽對情慾尺度有所顧慮，提供他另一個即興的點子。
戴立忍試戲的時候，走過辦公桌把王淨大腿拉上椅子，雙手握住王淨膝蓋灌迷湯：「市議員、張亞靜！」林君陽對這個演法很驚喜：「那個手勢充滿性威脅感，表達了男人對女性下屬的侵犯跟控制，又避免掉那種上下其手不舒服的氛圍。」王淨給的反應是跳到戴立忍身上激吻，就地直接翻雲覆雨，導演說：「我們需要這個角色表態，她跳上去是自己選擇伸出手握住惡魔。」這就是這對不倫情侶有趣的地方，女方不全然是權勢性侵的受害者，分不清是你的問題還是我的問題。
之所以找戴立忍演出，林君陽表示劇本裡這個角色是個官，從學界轉到政界，必須兼具文人儒生、有手腕的上位者2種氣質，「因為故事視角鎖定在公正黨，這個角色是唯一出現跟公正黨員有對手戲的民和黨員，他一人要扛起整個民和黨的形象，放眼50歲男演員撐得起這種氣場，很快就想到戴立忍。」
因戴立忍在《寒蟬效應》也演過捲入性醜聞的教授，林君陽一開始擔心他因角色雷同不願接演，沒想到實際上接觸到戴立忍之後，他表面寡言冷淡，對表演卻有滿滿想法，拍王淨裸照那一場戲，王淨只貼好胸部、臀部防護措施，背部全裸披床單上陣，林君陽事前也和戴立忍討論過，怎麼呈現偷情完事後的樣子，戴立忍很快就提出自己只穿一條內褲，襯衫大開袒露中年肚腩，一點兒也不在意展現歲月的瑕疵。