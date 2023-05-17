打擊漲價憂鬱！這款「超商飲料」網激推高CP值 上班精神不blue
辦公室下午茶可說是上班族們最重要的紓壓時段！接近中午的時候，工作群組一定會有人開始「相揪」訂飲料，然而隨著物價上漲，甚至手搖店一杯純茶都要35元才能喝得到，讓小資族想時常犒賞自己都要捏一下荷包。近來就有網友激推，下午想喝飲料時，在超商買一罐純喫茶新推出的升級版「烏龍青茶」，就能讓你不用這麼糾結，用親民的價格品嚐到清香爽口的茶湯好滋味。
生活中心/綜合報導
純喫茶「烏龍青茶」呈現了金萱烏龍與清爽青茶的特色，在茶葉焙茶階段使用了「五層溫焙烤工法」，漸進式地升溫烘烤出茶葉不同層次的香氣與輕焙甜香，其堆疊的風味，突顯了金萱烏龍的蜜甜氣與淡淡花香，升級後以這樣的香甜感取代部分砂糖添加，非常符合追求低糖飲食的年輕世代。另外，為了更添新鮮風味與清香茶韻，亦使用了獨特冰析鮮萃工法的青茶，讓整罐飲料的口感更清爽不膩口、更耐喝。
此外，品牌為了秉持初衷，讓大眾喝到有如手搖般新鮮好喝的茶飲料，採用相對低溫的殺菌方式，避免高溫破壞原始茶湯風味；並選用阻隔性良好且不透光「新鮮屋」包裝，於生產充填那一刻起，全程0~7度C冷藏，專車運送到各通路門市，足以看到純喫茶不僅用心製茶，更是用心留住好味道，送到每一位消費者口中。
純喫茶烏龍青茶推出後，有網友表示「茶香輕盈，適合不喝太甜的人」、「有焙烤過的香氣滿對味」等好評，也提及了此款烏龍青茶CP值高，適合作為日常休閒茶飲，在一片雞排上看100元、手搖飲料日漸提高單價的當代，還能喝到25元親民價格，茶香四溢的烏龍青，可說是一大福音。