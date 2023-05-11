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新北綠議員幫評最愛副手是誰？侯友宜：我最喜歡我老婆

▲新北民進黨議員幫侯友宜評論最愛副手是誰？侯友宜回說「我最喜歡我老婆」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
▲新北民進黨議員幫侯友宜評論最愛副手是誰？侯友宜回說「我最喜歡我老婆」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜今（11）日到市議會備詢，民進黨新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪、林秉宥、蘇錦雄將有鴻海集團創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台灣民眾黨主席柯文哲等人搭配的大型看板擺在議場質詢台前，並以生肖、星座、易經計算與侯搭配的分數，接著輪番追問最愛的副手是哪位？對此侯友宜則回答喜歡每一個人，但最喜歡的是他的老婆，不鬆口可能爭取國民黨徵召提名2024總統大選的副手人選。

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戴瑋姍質詢時問到，如果侯友宜參選2024，喜歡搭配的人選是誰？對此侯友宜當場表示他從來沒有回答如果的問題，強調把握當下；戴再追問，那喜歡郭台銘嗎？侯再回說「我們喜歡每一個人，我最喜歡我老婆」，戴改問那老婆會當副手嗎？侯則回答老婆對這些事情沒興趣，比較喜歡他在家當家長。

▲新北市議員戴瑋姍質詢追問侯友宜最愛的副手人選是哪位。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
▲新北市議員戴瑋姍質詢追問侯友宜最愛的副手人選是哪位。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
戴瑋姍接著再問那韓國瑜跟朱立倫呢？侯友宜則是笑笑表示，每一個人都是朋友，就像自己的名字「友宜」一樣，跟大家都是朋友，喜歡努力做事的人。

林秉宥接著說，用生肖、易經算一下侯友宜與不同人搭配後各組候選人的戰力；其中郭台銘屬虎，侯友宜屬雞，合不合不知道，但是從生肖來看兩人合作有60分，星座的話兩人合作也是60分，郭台銘如果接收韓粉，對侯也有幫助，易經看來比較高分，有80分，侯郭配總共是200分；至於侯友宜與韓國瑜都屬雞，雞配雞會打架，生肖比較低是20分，星座兩人也是60分，韓國瑜易經這塊有80分，侯韓配總分是160分。

林秉宥再說到，朱立倫屬牛，侯朱兩人個性也不太一樣，生肖是40分，不過侯朱兩人同一天生日，都是雙子座，星座方面有60分，易經這段可能因為過去兩人是上下關係，有約束力，所以不太適合搭配讓侯大展身手，易經方面衹有20分，侯朱配總分僅有120分；另外盧秀燕與侯一直都有很好的互動，也有很好的評價，雞牛搭配生肖上有80分，星座衹有40分，易經40分，侯盧配總分160分；最後人選生肖屬豬的柯文哲則是兩人互相理解跟忍讓，生肖上有60分，星座搭配則是80分，就像「乩童跟桌頭」（閩南語）般，一個做事、一個出嘴巴；易經搭配則是40分，侯柯配180分。

林秉宥指出，整體看下來，侯郭配戰力最高，是最好的組合。對此，侯友宜則是感謝議員的誇獎，沒有多說話。

▲民進黨新北市議員用生肖、易經幫侯友宜評與不同人搭配後各組候選人的戰力。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
▲民進黨新北市議員用生肖、易經幫侯友宜評與不同人搭配後各組候選人的戰力。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）

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