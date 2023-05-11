新北綠議員幫評最愛副手是誰？侯友宜：我最喜歡我老婆

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戴瑋姍接著再問那韓國瑜跟朱立倫呢？侯友宜則是笑笑表示，每一個人都是朋友，就像自己的名字「友宜」一樣，跟大家都是朋友，喜歡努力做事的人。
林秉宥接著說，用生肖、易經算一下侯友宜與不同人搭配後各組候選人的戰力；其中郭台銘屬虎，侯友宜屬雞，合不合不知道，但是從生肖來看兩人合作有60分，星座的話兩人合作也是60分，郭台銘如果接收韓粉，對侯也有幫助，易經看來比較高分，有80分，侯郭配總共是200分；至於侯友宜與韓國瑜都屬雞，雞配雞會打架，生肖比較低是20分，星座兩人也是60分，韓國瑜易經這塊有80分，侯韓配總分是160分。
林秉宥再說到，朱立倫屬牛，侯朱兩人個性也不太一樣，生肖是40分，不過侯朱兩人同一天生日，都是雙子座，星座方面有60分，易經這段可能因為過去兩人是上下關係，有約束力，所以不太適合搭配讓侯大展身手，易經方面衹有20分，侯朱配總分僅有120分；另外盧秀燕與侯一直都有很好的互動，也有很好的評價，雞牛搭配生肖上有80分，星座衹有40分，易經40分，侯盧配總分160分；最後人選生肖屬豬的柯文哲則是兩人互相理解跟忍讓，生肖上有60分，星座搭配則是80分，就像「乩童跟桌頭」（閩南語）般，一個做事、一個出嘴巴；易經搭配則是40分，侯柯配180分。
林秉宥指出，整體看下來，侯郭配戰力最高，是最好的組合。對此，侯友宜則是感謝議員的誇獎，沒有多說話。