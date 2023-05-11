議員質詢前朝盡毀藻礁該如何搶救？張善政：以核養綠接納新技術

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針對桃園都會區鐵路地下化的問題，林政賢指出，過去八年在鄭文燦市長時代，耽誤桃園鐵路立體化，希望張市長未來的任期內全力讓鐵路地下化通車。張善政說，地下化工程由鐵道局負責，地方會全力配合，預計2029年到2030年通車，進度落後原因是發包過程不順利，捷運局會全力幫忙鐵道局。
談到能源相關議題，林政賢表示前朝毀了藻礁、毀了環保團體的心，詢問張善政市長要怎樣搶救。張善政指出，他的立場就是堅持以核養綠，並以開闊心胸接納新的技術，隨時滾動了解。
林政賢認為，台積電1奈米廠設置在龍潭，電廠勢必要擴建，桃園身為工業大城，沒有好的能源政策，最後只會負荷越沉重，碳排問題，對桃園來說也是一個負擔。張善政表示，台積電進駐，將會要求有非常高的比率使用綠電，未來公共運輸也將盡量做綠色運輸。
林政賢點名無績效的桃園捷運及桃園航空城公司，桃捷累積虧損超過資本額37億元，要求張市長設法讓桃捷起死回生。至於桃園航空城公司是前朝酬庸集聚地，要求張宣示不會任用私人，決不會以派系利益來酬庸人事。
張善政表示，1200月票上線，桃捷通勤及運量增加，希望後年損益兩平。至於航空城公司會把定位上軌道，招商責任將由航空城移回經發局，未來負責服務及管理，他不會任用私人或派系酬庸人事。