雪梨燈光音樂節登場！澳洲攜華航推市場獨飛再殺逾2千元

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中華航空台灣地區處長兼台北分公司總經理李宜洲表示，中華航空很高興能夠與新南威爾士州旅遊局達成合作，這將爲華航的乘客前往雪梨、新州提供更多的選擇以及更好的旅行體驗。中華航空布局南半球航線始終領先全市場，其中台北-雪梨航線是全市場獨飛，每周1.3.4.6.日共5班。在後疫情時代，透過華航綿密航網，我們能夠提供旅客更加舒適的飛行體驗。
為了慶祝合作，中華航空特別推出多項行銷推廣計畫與購票優惠折扣。在4月24日至6月17日期間於華航官網購買台北直飛雪梨機票，訂票輸入優惠碼「2023CIVIVID」即可享有2023元購票優惠折扣。
新南威爾士州旅遊局與中華航空的合作旨在吸引更多台灣遊客參與2023繽紛雪梨燈光音樂節(Vivid Sydney)。繽紛雪梨燈光音樂節是澳洲最大的節慶盛事，集合創意、創新與科技一體，將於2023年5月26日至6月17日在雪梨盛大舉行。
此次合作還包括繽紛雪梨燈光音樂節專屬捷運列車，5月12日至6月11日期間將在台北捷運板南線驚豔亮相。另與微風集團合作，於該百貨內燈箱和LED電視屏幕露出。此外，華夏會員於活動期間內上網登錄，還可參加抽獎活動，有機會獲得，由知名藝術家郭彥甫合作創作的繽紛雪梨燈光音樂節限量藝術創作精品。
2019年，新南威爾士州接待超過8.2萬名來自台灣的遊客，產生超過300萬遊客過夜數，並創造了2.43億澳元經濟規模。其中，大多數臺灣遊客是為了度假而來，超過50%的遊客是首次到澳洲旅遊。自台灣開放無需隔離旅遊後，中華航空營運每周5至7班的台北雪梨直飛航班。預計到2023年7月，將為新南威爾士州帶來超過3,300萬澳元的遊客經濟，並支持超過185種工作崗位。