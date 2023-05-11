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獨／偷渡失敗成浮屍！越南15歲童「隻身來台」奔喪　見父遺體崩潰

▲台灣西部沿海在2、3月期間，連續出現多具浮屍，在確認身份後，家屬們也來台參加喪禮。（圖／善願愛心協會提供）
▲台灣西部沿海在2、3月期間，連續出現多具浮屍，在確認身份後，家屬們也來台參加喪禮。（圖／善願愛心協會提供）

記者張志浩/綜合報導

台灣西部沿海在2、3月期間，連續出現多具浮屍引發各界關注，高檢署今（11）日表示，確認有9具是越南籍人士，為集體偷渡釀成悲劇，民間團體「善願愛心協會」協助家屬在台中殯辦理告別式，為此事件劃下句點。雖然不鼓勵利用非法途徑來台，但協會會長郭志祥仍用最謙卑恭敬心對待亡者家屬，志工除了送給9位來台奔喪的家屬來回機票外，也由137位志工集資致贈每位家屬新台幣5萬元慰問金，表達台灣人的關懷哀悼之意。

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郭志祥表示，9位死者的家屬在5月8日坐同一班飛機來台奔喪，家屬們都要求要見家人大體，其中一位才年僅15歲的男童，因為母親即將臨盆，所以帶著父親在越南最愛穿的衣服隻身來台，當他一看見41歲父親遺體後頓時情緒崩潰，靠在志工的肩膀上大哭將近半小時，令在場所有人永生難忘，喪禮結束後，他也揹著爸爸的骨灰獨自回國。

▲（圖／善願愛心協會提供）
▲今日越南浮屍案的家屬們帶著悲痛的心情，送家人最後一程。（圖／善願愛心協會提供）
郭志祥提及，這些人大多住在越南北方，年紀落在28至41歲，家中務農，月收入約3000元台幣，不過靠天吃飯的他們常遇到風災，加上各自都有妻小、長輩要照顧，無計可施之下才選擇集體偷渡，並與俗稱的黑水溝搏鬥後全數罹難，郭志祥說「他們在嚥下最後一口氣之前，都還想著自己的家人生活究竟該如何改善」，整起事件背後故事不由得令人感到鼻酸。

郭志祥補充，這些移工都是借錢偷渡，沒想到現在往生後，債主們還紛紛找上門。由於善願愛心協會沒有接受外界捐款，經詢問後有10位志工自掏腰包集資支付9位親人來回機票，因而促成來台奔喪之路，喪禮結束後，137位志工更集資致贈每位家屬新台幣5萬元慰問金。

▲（圖／善願愛心協會提供）
▲奔喪家屬們從志工手中接下骨灰，要將家人帶回越南。（圖／善願愛心協會提供）
協會志工說，「我們送出8套男生西裝壽衣及一套女用連衣裙壽衣置放在火葬棺內，希望讓他們端莊的到另外一個無憂無慮的世界」，郭志祥也特別感謝「犯罪被害人保護協會」協助，就算死者是集體偷渡來台的越南人，但依然提供家屬關懷陪伴，並配合各地檢署相驗程序，完成遺體領回及火化處理等必要性動作。

郭志祥強調，這應該是台灣百年來最慘烈、最不忍、也是最不捨的悲劇，「但我們不支持、不鼓勵、也不同意用任何非法途徑來台工作賺錢，還是需依正常合法管道來台。」協會這次用最謙卑恭敬的心對待亡者及家屬，期盼永遠不要再發生類似的慘況情事。

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