洗澡過度刷洗恐致「癩蛤蟆皮膚」！　醫籲快做1事情防色素沉澱

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「類澱粉沉積症」如癩蛤蟆皮 不正常蛋白質堆積臺北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳指出，類澱粉是體內組織和器官不正常堆積的蛋白質，目前已知有超過30種的蛋白質可以造成不同類型的「類澱粉沉積症」。這些蛋白質的來源為骨髓漿細胞、血清蛋白及皮膚角質細胞，常見沉積部位為肝脾、腎臟、心肺、胃腸、神經、腦部、肌肉關節、淋巴結、皮膚等器官，影響範圍可以全身或局部，產生的臨床病症包括：肝脾腫大、腎病、器官功能退化衰竭、舌肥大、皮下出血、皮膚病灶，各有不同。
皮膚類澱粉沉積症常見2類型 洗澡過度刷洗恐致病而只有侷限在皮膚的類澱粉沉積症最常見有兩種類型，分別是苔蘚樣類澱粉沉積症及斑塊樣類澱粉沉積症。潘企岳表示，苔蘚樣類澱粉沉積症是由許多角質化丘疹聚集而成，斑塊樣類澱粉沉積症為帶有漣漪狀紋路的棕色斑塊。兩者都會癢可以合併產生，最常發生於小腿前側、上肢伸側、肩膀及上背部。
此外，洗澡時使用菜瓜布或類似用品過度摩擦或去角質也可能是成因之一。
嚴重搔癢盡快就醫 避免色素沉澱難治療潘企岳說，治療方式首重止癢避免搔抓，所以會給予口服抗組織胺。皮膚病變需使用強效外用類固醇藥膏再搭配去角質藥膏。以此方式治療一段時間，通常可以達到不錯效果。如果症狀相當嚴重可以使用口服A酸來治療。
值得注意的是，嚴重皮膚搔癢就要盡快就醫，避免長期過度搔抓、摩擦及去角質，否則皮膚就會產生猶如癩蛤蟆皮的難看顆粒，還會留下難以淡化的色素沉澱，甚至更難處理的大顆結節。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57746
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