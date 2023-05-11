勇敢面對積極治療 臺中榮總：睪丸癌治癒率超過9成

42歲詹先生原本是業餘長跑健將，意外發現睪丸腫瘤，求診臺中榮總泌尿外科，歷經化學治療及手術切除睪丸病灶，雖因病情複雜手術艱難，經歷將近二十小時的手術時間，幸運的是，詹先生術後身體恢復良好，未受睪丸腫瘤疾病影響，詹太太還順利生下龍鳳胎，不僅重拾往日正常生活，也恢復長跑興趣，還邀請主治醫師參加家鄉的馬拉松賽事。
記者金武鳯/台中報導
臺中榮總泌尿外科李建儀主任指出，睪丸癌是年輕男性中罕見，卻又極具威脅性的癌症之一。睪丸是男性重要的生殖器官，負責製造精子和分泌雄激素，當一個或兩個睪丸的細胞異常生長，便有可能形成癌症，目前發生的原因仍不明。由於睪丸腫瘤種類繁多，治療方法不盡相同，一般會建議先切除睪丸病灶，再進一步選擇接受化學治療或手術方式。
李建儀主任強調，多數睪丸癌只發生在一個睪丸上，治療結束後，剩餘的睪丸仍然可以維持運作，基本上性功能及生育能力有機會能夠恢復。重要的是，早期診斷和治療，可以大大提高睪丸癌的治療成功率和預後。他建議男性在每天洗澡時，最好能自我觸摸睪丸檢查一下，如果觸摸到硬塊、兩側睪丸大小不一或觸感不同，懷疑有問題時，應立即找泌尿專科醫師診察，千萬不要諱疾忌醫。
臺中榮總統計20年來，共有150位睪丸癌患者接受治療，整體存活率超過95%，其中有68位患者因疾病分期較嚴重，必須在術後化學治療，約佔45%，其中病患存活率為90%，相較國際上其他醫院為高。依據中榮團隊的研究發現，病患的腫瘤血液標記高低，與後續是否需要接受加強治療有關，這項發現有助於年輕病患對疾病治療能夠有充足的準備，包括工作及生活的調整，而研究結果也在近期刊登於國際期刊。