周杰倫演唱會突拍到「2天后朝聖」！她點播1首歌全場秒嗨爆
天王周杰倫5日開始在香港舉辦「嘉年華」世界巡演唱會，在演藝圈擁有好人緣的他，不只迎來歌神張學友親自探班，還受到成龍、郭富城、謝霆鋒等藝人祝福，昨（10）日為周杰倫在香港舉辦第4場演唱會，連香港天后容祖兒、阿Sa蔡卓妍都現身支持，兩人也被鏡頭拍到，讓現場粉絲嗨爆。
記者賴禹妡/綜合報導
容祖兒、蔡卓妍在演唱會被鏡頭捕捉到，周杰倫向兩位女神打招呼「好久不見」，兩人則回「杰倫好帥」，下秒周杰倫嘴甜地說「妳們怎麼還是那麼年輕？」還問「妳們還有繼續在聽我的歌嗎？我最近有出新專輯妳們知道嗎？妳們覺得新歌好聽還是老歌好聽？」
對此，容祖兒、蔡卓妍齊聲回覆「都好聽，只要是你唱的就好聽」，周杰倫笑喊「我就是在等這句話」，接著讓兩人點歌，蔡卓妍立刻選擇非常喜歡的經典歌曲〈明明就〉，周杰倫也不囉唆直接在現場演唱，讓兩位女神在台下聽得如痴如醉，開心地一起合唱，3人互動曝光後，讓粉絲全嗨喊：「真的也是夢幻聯動了！」
事實上，周杰倫2007年舉辦演唱會時，就曾邀請蔡卓妍所屬的團體「Twins」擔任嘉賓，2013年演唱會也曾邀請容祖兒擔任嘉賓，周杰倫還為容祖兒寫過歌曲〈小小〉，3人的好交情維持至今，這次另類合體，為演唱會增添另一個精彩看點。