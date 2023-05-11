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第9屆【捕捉希望】攝影展　用鏡頭伴病友、家屬及醫療團隊向前走

第9屆【捕捉希望】攝影展　用鏡頭伴病友、家屬及醫療團隊向前走
第9屆【捕捉希望】攝影展　用鏡頭伴病友、家屬及醫療團隊向前走

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】由癌症希望基金會與羅氏大藥廠共同舉辦「捕捉希望」數位攝影比賽，迄今已經邁入第9屆，鼓勵癌友透過按下快門紀錄下生命故事，傳遞出動人的勇氣與希望，帶給抗癌夥伴更多力量與癌奮戰。本次「捕捉希望」展覽將於5/26-27開展，並舉辦「癌後人生不喊卡」座談會，邀請金獎導演陳慧翎、知名演員張鳳書、麻醉師李溫以及年輕癌友歐廷華等講者，從病友及照顧者角度，談走過癌症如何轉念不卡關。

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癌後人生不喊卡，跨世代的癌後新生活

與會的四位嘉賓將分享跨世代癌友及照顧者的心路歷程。青春年華的歐庭華，卻在畢業那年罹患血癌；照顧他人的麻醉師李溫，卻突然成為最需受照顧的乳癌病人；金鐘導演陳慧翎對面罹癌復發的跌宕起伏，調整家庭與事業的平衡；而演員張鳳書身負同時照顧父親與子女的重任，是如何自我照顧不卡關？生命週期伴隨著不同階段的挑戰，面對癌症病魔的突然來訪，一起見證四位嘉賓如何走過生命幽谷並翻轉人生，展開癌後新生活。

張鳳書─演員及主持人，「鳳書上菜」節目主持人

張鳳書的父親於2020年夏天確診大腸癌第四期，陪伴父親長達十二次的化療及重建之路。在照顧癌症父親後，從此對生命有新的體悟及感受。出版《高效率癌症照顧心法》呼籲照顧者學習自我照護、連結家庭支持系統，才能在抗癌與照顧的漫漫長路上持續前行。

陳慧翎─金鐘獎最佳導演獎，著名導演及編劇

33歲陳慧翎即成為金鐘獎最佳導演獎，執導戲劇《媽！別鬧了》、《你的孩子不是你的孩子》、《下一站，幸福》等作品皆造成廣大社會迴響討論。即使2013年確診子宮頸癌、歷經數次復發，她也不曾停下自己探索世界及戲劇創作的腳步。

李溫─《勇敢活出自己喜歡的樣子：李溫的「少」奶奶治癒日誌》作者

身為麻醉專科護理師的李溫，罹患乳癌時也跟常人一樣恐懼及焦慮，在家人與信仰的支持下，重拾自己想繼續探索、體驗世界的生活節奏，成立臉書粉專「李溫的少奶奶養成日記」記錄治療過程、分享衛教知識，並舉辦渡過乳癌計畫，陪伴癌友發掘生活樂趣與互相支持。出版《勇敢活出自己喜歡的樣子：李溫的「少」奶奶治癒日誌》用自身經歷鼓勵癌友。

歐庭華─「這女孩有病 This girl is sick」創辦人

22歲的歐庭華被醫生宣判得了血癌，從此展開不一樣的人生，不願訴諸悲情、以淚洗面的她，選擇用自嘲的方式自娛娛人。成立粉絲專頁「這女孩有病」將病房化為伸展台，邀約朋友到病房開演唱會、拍藝術照。用獨特方式面對疾病，鼓勵大眾活出自我。

【活動資訊】

第9屆「捕捉希望」攝影展

  • 活動時間：2023年5月26日(五)14:00-5月27日15:00
  • 活動地點：台北亞洲廣場大樓 新光樂活未來館 (台北市中正區忠孝西路一段50號1樓)
第9屆「捕捉希望」系列座談會-癌後人生不喊卡

  • 活動時間：2023年5月27日(六) 14:00-15:40
  • 活動地點：台北亞洲廣場大樓 新光樂活未來館 (台北市中正區忠孝西路一段50號1樓)
  • 報名網址：https://reurl.cc/V8dnZ5


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57802

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