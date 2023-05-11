第9屆【捕捉希望】攝影展　用鏡頭伴病友、家屬及醫療團隊向前走

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癌後人生不喊卡，跨世代的癌後新生活與會的四位嘉賓將分享跨世代癌友及照顧者的心路歷程。青春年華的歐庭華，卻在畢業那年罹患血癌；照顧他人的麻醉師李溫，卻突然成為最需受照顧的乳癌病人；金鐘導演陳慧翎對面罹癌復發的跌宕起伏，調整家庭與事業的平衡；而演員張鳳書身負同時照顧父親與子女的重任，是如何自我照顧不卡關？生命週期伴隨著不同階段的挑戰，面對癌症病魔的突然來訪，一起見證四位嘉賓如何走過生命幽谷並翻轉人生，展開癌後新生活。
張鳳書─演員及主持人，「鳳書上菜」節目主持人
張鳳書的父親於2020年夏天確診大腸癌第四期，陪伴父親長達十二次的化療及重建之路。在照顧癌症父親後，從此對生命有新的體悟及感受。出版《高效率癌症照顧心法》呼籲照顧者學習自我照護、連結家庭支持系統，才能在抗癌與照顧的漫漫長路上持續前行。
陳慧翎─金鐘獎最佳導演獎，著名導演及編劇
33歲陳慧翎即成為金鐘獎最佳導演獎，執導戲劇《媽！別鬧了》、《你的孩子不是你的孩子》、《下一站，幸福》等作品皆造成廣大社會迴響討論。即使2013年確診子宮頸癌、歷經數次復發，她也不曾停下自己探索世界及戲劇創作的腳步。
李溫─《勇敢活出自己喜歡的樣子：李溫的「少」奶奶治癒日誌》作者
身為麻醉專科護理師的李溫，罹患乳癌時也跟常人一樣恐懼及焦慮，在家人與信仰的支持下，重拾自己想繼續探索、體驗世界的生活節奏，成立臉書粉專「李溫的少奶奶養成日記」記錄治療過程、分享衛教知識，並舉辦渡過乳癌計畫，陪伴癌友發掘生活樂趣與互相支持。出版《勇敢活出自己喜歡的樣子：李溫的「少」奶奶治癒日誌》用自身經歷鼓勵癌友。
歐庭華─「這女孩有病 This girl is sick」創辦人
22歲的歐庭華被醫生宣判得了血癌，從此展開不一樣的人生，不願訴諸悲情、以淚洗面的她，選擇用自嘲的方式自娛娛人。成立粉絲專頁「這女孩有病」將病房化為伸展台，邀約朋友到病房開演唱會、拍藝術照。用獨特方式面對疾病，鼓勵大眾活出自我。
【活動資訊】第9屆「捕捉希望」攝影展
- 活動時間：2023年5月26日(五)14:00-5月27日15:00
- 活動地點：台北亞洲廣場大樓 新光樂活未來館 (台北市中正區忠孝西路一段50號1樓)
- 活動時間：2023年5月27日(六) 14:00-15:40
- 活動地點：台北亞洲廣場大樓 新光樂活未來館 (台北市中正區忠孝西路一段50號1樓)
- 報名網址：https://reurl.cc/V8dnZ5
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57802
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