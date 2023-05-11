台中捷運事故1死8傷！興富發豪宅掛「9隻大金鳥」　背後深意曝

吊臂砸穿中捷釀嚴重死傷！勞動部職安署趕赴現場檢查　增罰至75萬

▲台中捷運遭高空吊塔桿鐵架插入，釀成1死10傷重大工安意外。（圖／台中市政府）
▲台中捷運遭高空吊塔桿鐵架插入，釀成1死10傷重大工安意外。（圖／台中市政府）

記者林莞茜／綜合報導

台中捷運車廂昨（10）日遭建商興富發拆除工程使用的起重機吊臂掉落砸中，釀成1死10傷重大工安事故，勞動部職安署表示，事故發生後，第一時間即指派中區職業安全衛生中心李主任率員到場檢查，初步發現塔吊操作人員均具有技術士合格證，但該鋼構組配作業主管未於現場指揮監督作業，因此除原依塔吊操作不當勒令停工及裁罰30萬元處分外，再增罰作業主管未在場指揮監督30萬元及承攬管理不當15萬，總計裁罰75萬。

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職安署指出，昨日興富發建設公司位於台中市南屯區文心南路上建築工地拆除固定式起重機（塔吊）時，不慎造成吊臂掉落砸中捷運列車肇災，外界稱該塔吊合格證檢查疑逾2年一事，勞動部職安署已即時查證，該塔吊於109年11月3日竣工檢查合格後，並分別於110年11月1日及111年10月31日定期檢查合格，合格證有效日期至112年11月2日為止，目前尚未逾有效日期。

▲台中捷運事故1死10商，興富發的建案「文心愛悅」，牆上掛數隻金色巨鳥，引起眾人熱議。（圖／取自「南屯.烏日-南烏大小事（市）」）
▲台中捷運事故造成1死10傷。（圖／取自「南屯.烏日-南烏大小事（市）」）
外界亦質疑該塔吊操作人員是否有技士證、鋼構組配作業主管於現場指揮監督勞工拆除塔吊等情事，職安署表示，災害發生第一時間即指派人員到場積極檢查，初步發現塔吊操作人員均具有技術士合格證，但該鋼構組配作業主管未於現場指揮監督作業，因此，除原依塔吊操作不當勒令停工及裁罰30萬元處分外，再增罰作業主管未在場指揮監督30萬元及承攬管理不當15萬元。

另有關外界稱本次肇災營造廠齊裕營造公司5年7件職災，為什麼不在之前就全面檢查一事，職安署稱之前已列管該公司承造工地，各勞動檢查機構近5年對該公司工程執行勞動檢查，發現有立即危險之虞處，計局部停工56次，共裁罰近1,400萬元，後續仍會針對該營造公司積極監督檢查。

職安署強調，營造業為高風險行業，均列為每年勞動檢查重點，近年亦針對檢查發現工安資源投入少、安全衛生執行績效差或發生職災之營造工地優先實施檢查，由於興富發建設公司所屬建案，近年發生多起重大職災，勞動檢查機構除針對肇災工地嚴處之外，職安署並要求各勞動檢查機構針對該公司所有工地加強檢查，另並針對全國設有3公噸以上塔吊之工地全面檢查，以防止工安事故再度發生。


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