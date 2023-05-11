吊臂砸穿中捷釀嚴重死傷！勞動部職安署趕赴現場檢查　增罰至75萬

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外界亦質疑該塔吊操作人員是否有技士證、鋼構組配作業主管於現場指揮監督勞工拆除塔吊等情事，職安署表示，災害發生第一時間即指派人員到場積極檢查，初步發現塔吊操作人員均具有技術士合格證，但該鋼構組配作業主管未於現場指揮監督作業，因此，除原依塔吊操作不當勒令停工及裁罰30萬元處分外，再增罰作業主管未在場指揮監督30萬元及承攬管理不當15萬元。
另有關外界稱本次肇災營造廠齊裕營造公司5年7件職災，為什麼不在之前就全面檢查一事，職安署稱之前已列管該公司承造工地，各勞動檢查機構近5年對該公司工程執行勞動檢查，發現有立即危險之虞處，計局部停工56次，共裁罰近1,400萬元，後續仍會針對該營造公司積極監督檢查。
職安署強調，營造業為高風險行業，均列為每年勞動檢查重點，近年亦針對檢查發現工安資源投入少、安全衛生執行績效差或發生職災之營造工地優先實施檢查，由於興富發建設公司所屬建案，近年發生多起重大職災，勞動檢查機構除針對肇災工地嚴處之外，職安署並要求各勞動檢查機構針對該公司所有工地加強檢查，另並針對全國設有3公噸以上塔吊之工地全面檢查，以防止工安事故再度發生。
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