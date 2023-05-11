光陽Ionex推訂閱制！熊貓外送員專屬 最短租半年！1天最低70元
訂閱制浪潮下，光陽Ionex電動車今（11）宣布與德商foodpanda攜手合作，首度推出熊貓外送員專屬的電動機車訂閱制，不同車款都有6個月、12個月及24個月不同的訂閱方案，租期越長，月租費越低，最低每天只要70元，訂閱期結束後，可以優惠價格買下該台電動機車，或取消訂閱歸還電動機車，選擇更有彈性。
記者徐銘穗/綜合報導
光陽Ionex指出，訂閱方案的服務內容更包含強制險、定期免費維修保養服務，熊貓外送員可透過「訂閱制」，不用先花一筆錢買車，就能騎Ionex電動車拚經濟，在電池資費部分，也可以依需求選擇，其中「優時省方案」是目前外送員的熱門選擇。
目前，Ionex已在全台佈建超過2221座電池交換站，未來更持續擴增與優化，提供便利換電服務。根據foodpanda調查，目前有13%外送員使用電動機車，累計減碳量已超過1600噸，相當於4.2座台北大安森林公園一整年的碳吸附量。
此外，Ionex即起至6月30日止，也有熊貓外送員專屬購車優惠，買指定車款享92折優惠，推薦人也可獲得2000元推薦金，購買並回填表單，還能獲得foodpanda美食金800元。
而宏佳騰近來也有母親節購車優惠，主打輕型的Ai-4 Ever，擁有73cm超低座高、多處置物空間等貼心設計，原價5萬9800元，除可享有電動車汰舊換新補助之外，宏佳騰智慧電車更加碼最高7500元購車金、限量送Ai-4鋁合金輕量化前置物籃等原廠精品，以及購車刮刮卡，抽5000元7-11禮券、行車紀錄器等好禮，最低3.8折，只要2萬2680元把Ai-4騎回家。