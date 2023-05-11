焦凡凡就在旁邊！男友婁峻碩噴發費洛蒙 爽收性感蕾絲內衣
婁峻碩出道9年首次登港開唱完成人生夢想，昨（10）日晚在旺角麥花臣場館舉辦個人首場海外演唱會，當中還不時用苦練的廣東話開撩歌迷，婁峻碩滿溢的費洛蒙令在場女歌迷嗨爆，猛丟性感內衣上台，頓時台上成「內衣專櫃」令人眼花撩亂，更讓婁峻碩瞬間變「內衣大亨」，害羞收下數十件蕾絲胸罩的他無視台下女友焦凡凡在場，笑說：「要把這堆（內衣）全帶回台灣收藏！」
記者吳雨婕/綜合報導
演唱會上，婁峻碩使出渾身解數狂撩歌迷，以粵語對歌迷說：「「今晚可唔可以帶我返屋企呀（今晚可不可帶我回家）？因為我找不到我的KEY呀」、「我可唔可以除衫呀？（我可以脫衣服嗎？）」讓全場嗨爆。人緣甚好的婁峻碩還加碼邀請好友派偉俊、TYSON YOSHI輪番擔任嘉賓上場，兩人不僅與婁峻碩分別合唱他接下來要發行的新專輯中兩首新歌〈一首歌〉及〈Just Break Up〉，更為婁峻碩「錦上添花」幽默搞笑助興添笑點。
此次到香港開唱，婁峻碩帶著爸媽、女友一起，對他來說更是意義非凡，原來在他的歌曲〈AIRPLANE〉中，有一段歌詞剛好是「帶上我的家人告訴他們，連出境過個海關他們全都認識我，讓他們驕傲眼角笑笑」，如今過了好幾年努力終於美夢成真，讓邁入三十歲前夕的婁峻碩感動地說：「終於完成出道前的夢想！」在台上婁峻碩一度眼眶泛紅，差點淚崩。