入住星級飯店每人僅520元 對中身分證「5、2、0」吃飯買一送一
因為巧妙諧音「我愛你」、被稱為網路情人節的5月20日將至，位於義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店特別推出歡慶五月限量住房優惠。最低每人每晚只要520元就能入住星級飯店。對照身分證字號有「5、2、0」三碼數字，再送百匯自助餐買1送1。另外台北東方文華則將迎接周年慶，推出奢華享受的「精彩M.O. 與扇有約」住房專案，每房每晚14,999元+15.5%起。
記者葉盛耀/綜合報導
義大天悅飯店主打「歡慶5月天 天天520」住房專案，每日限量10間，即日起至6月30日止，除端午連假不適用外，皆享優惠價2,080元入住溫馨家庭房，四人同行等於每人只需520元，此專案限4人成行，週六另需加價1,000元。不僅如此優惠再加碼，對照身分證字號有「5、2、0」三碼數字，再送百匯自助餐買1送1，只要同餐期，任何時段用餐任由顧客挑選。
義大皇家則祭出「周五揪划算」住房專案，即日起至6月30日止，端午連續假期除外，每周五和親朋好友同時入住雅緻家庭房兩間，共可入住8人，原定價13,000元的家庭房優惠價格兩間房只需5,000元，平均下來每人也只有625元，還依人數將贈送義大世界摩天輪搭乘券。
溫馨路線之外，想走高檔奢華享受，則有台北文華東方酒店，今年5月18日將迎接開業九周年，特別推出「精彩M.O. 與扇有約」住房專案，即日起至5月31日期間入住體驗屢獲殊榮的極致舒適住宿，同時盡享別出心裁的尊寵禮遇，每房每晚14,999元+15.5%起。專案含有米其林入選「Bencotto」義大利餐廳四道式晚餐兩客，客房內更附贈文華餅房九周年誌慶手工巧克力禮盒與台北文華東方酒店限定行李吊牌1只。