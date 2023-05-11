國內第3例H1N2v流感　10多歲青少年「有豬隻接觸史」

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羅一鈞說明，經調查個案密切接觸者3名，均未有類流感症狀，經檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染，邀集農政單位及相關醫學專家召開會議討論，依現有流行病學調查結果研判，本案應屬散發個案，與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象，衛生及農政單位亦將持續加強人類、動物與環境監測。
羅一鈞指出，本案為我國第3例H1N2v流感病毒案例，個案近期無出國旅遊史，疫調後有豬隻接觸史，3月13日出現發燒、鼻塞及肌肉痠痛等症狀並於隔日至診所就醫，流感快篩A型陽性，醫師採檢並開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。
羅一鈞進一步指出，3月28日自該名女性呼吸道檢體培養後分離流感病毒，其它呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、腸病毒及鼻病毒等鑑定後，呈陰性反應。此外，農政單位亦自病例接觸的養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒。針對我國出現第3例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。
疾管署提到，我國首例及第2例H1N2v流感病毒案例分別為前（2021）年4月及去（2022）年10月檢出，皆為住在中部未滿10歲女童，家中皆從事禽畜養殖業，前2案與本案並非住在相同縣市，且3案養殖場位置、飼料與豬隻來源、運送車輛行走路徑等皆不相同，研判3案無關聯性。
H1N2v為存在於豬隻的低病原性流感病毒，偶有人類感染報告案例，且多為輕症。全球自2011年迄今累計至少47例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，部分病例具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例。疾管署說，本次由病患所分離的病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離H1N2病毒株較為接近，但不相同，對目前公費流感抗病毒藥物敏感。
疾管署提醒，防範新型A型流感，民眾應遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。