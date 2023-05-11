加拿大駐台代表訪民眾黨 柯文哲盼挺台加入CPTPP
加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）今（11）日上午率隊拜會台灣民眾黨主席柯文哲，雙方交流觸及貿易、經濟合作、台海情勢以及2024總統大選， 柯文哲也向加拿大表達支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨發布新聞稿指出，柯文哲首先表示非常感謝加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）去年在國會公開支持台灣以觀察員身分重返世界衛生組織（WHO），「相信以台灣以目前的醫療知識及水準能對世界做出貢獻」。柯文哲也提到台灣的貿易現況，他表示為避免台灣出口過度集中在中國市場，台灣正努力加入重要的區域性國際經濟組織，在這一點需要加拿大的支持，尤其是CPTPP。
倪傑民表示，加拿大政府在去年發布了「印太戰略」，計畫提高加拿大在印太地區的軍事參與度。另外，加國也會積極投入資源來推動及保障印太地區的安全、經貿、民主價值、環境保護、科技、多元文化等。
倪傑民表示，加拿大與台灣有許多的相似處，雙方都非常重視自由、民主、和原住民人口及文化，在經貿上台、加有著相互相補的友好關係。加拿大方也希望早日促成台灣家與加拿大之間的「投資促進及保障協議」，提供投資者的保障以提高雙邊投資的意願。
民眾黨指出，雙方針對台加貿易如何加強合作、國際情勢，以及明年1月即將登場的總統大選民眾黨的策略與主張熱絡交流，倪傑民最後預祝柯文哲2024「選舉順利」。