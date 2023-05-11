絕命中捷站！綠議員：眼睜睜看車去撞吊臂、誰還敢搭？

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台中市議員周永鴻在臉書發文，質疑從吊塔砸到軌道到列車撞上，共40秒時間，而列車從離站到撞上也有20秒，市府卻還把焦點放在掉落引起大量粉塵擋住視野，導致車內的隨車人員從發現障礙物到撞上只有關鍵13秒，來不及在撞上前手動煞停。他問：「無人車都可以自動急煞，為什麼捷運無法自動停車？」
市議員江肇國也質疑記者會依舊在說謊卸責，他說從影片可以看到，捷運入站時乘客還沒下車，前方吊臂便已掉落，乘客持續上下車時，月台人員還跑向前去看，最後揮手示意！難道這些時間都無法做緊急反應？無法阻擋這場憾事發生嗎？他要求市府全面檢討公安事件、協助罹難受傷人員的賠償與醫療照護，更要即刻調整捷運相關通報機制、緊急應變措施，「不然以後誰還敢搭大眾運輸？」
市議員黃守達認為，市府應清楚交待，站務人員或隨車人員發現異常，除了回報給行控中心，還有何種緊急應變措施？月台是否設有緊急停車按鈕？回報行控中心後，標準作業流程是什麼？從回報到作動需多久時間？
台中市議會民進黨團質疑，中捷現有的SOP無法做到應變。市議員陳淑華說，中捷的軌道相關監測系統付之闕如，應針對相關軌道系統強化監測；曾朝榮說，東西掉到軌道上卻無法示警，市府應查個水落石出，讓民眾安心；楊典忠指出，台中捷運斥資800億元，等撞到障礙物才知道要停，比掃地機器人的傳感器還不如。張芬郁說，市府若無法清楚說明，市民無法放心搭中捷；蔡耀頡問，當初的交通維持計畫，市府是怎麼審核的？捷運車廂面板可以看到緊急停止按鈕，為何當下沒人按？
中捷運務處長許泰銘說明，目前捷運系統多無高空掉落物入侵偵測，中捷列車底盤前端有障礙物偵測桿，即列車偵測桿撞擊軌道上異物後，列車便會自動緊急煞車；此套系統和其他國家的捷運自動無人駕駛系統設計相同。後續中捷公司會持續精進軟硬體設備，致力維護安全乘車環境。