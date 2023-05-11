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絕命中捷站！綠議員：眼睜睜看車去撞吊臂、誰還敢搭？

▲議會民進黨團批評中捷應變SOP漏洞太多，讓捷運變成絕命中捷站。（圖／台中市議員張芬郁提供，2023.05.11）
▲議會民進黨團批評中捷應變SOP漏洞太多，讓捷運變成絕命中捷站。（圖／台中市議員張芬郁提供，2023.05.11）

記者顏幸如／台中報導

台中捷運昨發生興富發建案吊臂掉落軌道意外，造成1死10傷，中捷公司今上午公布捷運站與列車監視器畫面，還原事發經過。綠營議員痛批整場記者會在說謊，明明吊臂在列車進站前已掉落，工作人員卻無法應變，讓車上乘客眼睜睜看著車子去撞吊臂，以後誰還敢搭捷運？對於議員們提出的疑義，台中捷運公司表示，相關影像與證據，皆已配合提交行政院運安會與檢方，將靜候調查結果。

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興富發建設的文心愛悅建案，昨天拆除塔吊時，吊臂砸進中捷軌道，造成1死10傷慘禍，台中捷運公司今（11日）早公布意外時序及監視器影片，表示工作人員已盡責做到SOP、到最後一秒還極力想阻止列車行駛，但不久遭各界打臉。

台中市議員周永鴻在臉書發文，質疑從吊塔砸到軌道到列車撞上，共40秒時間，而列車從離站到撞上也有20秒，市府卻還把焦點放在掉落引起大量粉塵擋住視野，導致車內的隨車人員從發現障礙物到撞上只有關鍵13秒，來不及在撞上前手動煞停。他問：「無人車都可以自動急煞，為什麼捷運無法自動停車？」

▲中捷代理董事長林良泰於記者會率所有主管為死者默哀。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.11）
▲中捷代理董事長林良泰於記者會率所有主管為死者默哀。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.11）
市議員江肇國也質疑記者會依舊在說謊卸責，他說從影片可以看到，捷運入站時乘客還沒下車，前方吊臂便已掉落，乘客持續上下車時，月台人員還跑向前去看，最後揮手示意！難道這些時間都無法做緊急反應？無法阻擋這場憾事發生嗎？他要求市府全面檢討公安事件、協助罹難受傷人員的賠償與醫療照護，更要即刻調整捷運相關通報機制、緊急應變措施，「不然以後誰還敢搭大眾運輸？」

市議員黃守達認為，市府應清楚交待，站務人員或隨車人員發現異常，除了回報給行控中心，還有何種緊急應變措施？月台是否設有緊急停車按鈕？回報行控中心後，標準作業流程是什麼？從回報到作動需多久時間？

台中市議會民進黨團質疑，中捷現有的SOP無法做到應變。市議員陳淑華說，中捷的軌道相關監測系統付之闕如，應針對相關軌道系統強化監測；曾朝榮說，東西掉到軌道上卻無法示警，市府應查個水落石出，讓民眾安心；楊典忠指出，台中捷運斥資800億元，等撞到障礙物才知道要停，比掃地機器人的傳感器還不如。張芬郁說，市府若無法清楚說明，市民無法放心搭中捷；蔡耀頡問，當初的交通維持計畫，市府是怎麼審核的？捷運車廂面板可以看到緊急停止按鈕，為何當下沒人按？

中捷運務處長許泰銘說明，目前捷運系統多無高空掉落物入侵偵測，中捷列車底盤前端有障礙物偵測桿，即列車偵測桿撞擊軌道上異物後，列車便會自動緊急煞車；此套系統和其他國家的捷運自動無人駕駛系統設計相同。後續中捷公司會持續精進軟硬體設備，致力維護安全乘車環境。

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