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中市教師虐童　議員要求不適任教師盡速退場

▲議員林祈烽質詢指出，教師虐童案，教育局的不適任教師退場機制到底是什麼？(圖／柳榮俊攝2023.5.11)
▲議員林祈烽質詢指出，教師虐童案，教育局的不適任教師退場機制到底是什麼？(圖／柳榮俊攝2023.5.11)

記者柳榮俊/台中報導

台中市不適任教師退場機制未建立，幾位有虐童前科的教師懲處停聘案，迄今仍不見結案報告，今(11)日市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3位議員聯合質詢時指出，教師虐童案的懲處一拖再拖，教育局的不適任教師退場機制到底是什麼？副市長王育敏表示，市政府一定是站在保護孩子的立場，孩童一定是最弱勢的，一旦孩子受到傷害，市府一定跟孩子站在一起，給孩子一個公道。

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林祈烽說，台中市因虐童而被停聘的教師只有2人，其中一位就是日前大里區崇光國小的陳姓教師，而根據教育局的資料，台中市現在還有4位不當對待學童且已被社會局公告違反<兒少權法>的教師，迄今學校的教評會都還沒有進一步開會結論，案件拖1年、2年都無法結案，這不是師師相護嗎？


林祈烽說，虐童案的發生都是一件憾事，但市府在案發後的處理態度是什麼？像中正國小的案件，市長公開說虐童案不會掩護也不會袒護，但事實上，案發至今，都還有教師會的成員在為虐童師關說，遊說寄讀老師要放過這名老師，這還有天理嗎？


林祈烽要求教育局要徹底調查此案，查明是誰在不當遊說？是誰在當虐童師的幫凶？學校不要再有師師相護的不當行為，也不要因為一顆老鼠屎而壞了一鍋粥；林祈烽強調，他一定會追查到底，給孩童和家長一個清楚的交代。


副市長王育敏表示，她和教育局長有發現這個結構上的問題，同一個學校的教評會老師有互相掩護或大事化小的情況，也發現過去學校處理類似案件的不當之處，不是拖延就是最後的決議與社會觀感完全不符合，她已要求教育局要強化行政權來處理，至於中正國小的案子，市府一定會查明清楚。


教育局長蔣偉民說，他到任後要求各校對此類案件的處理速度要快，要儘速處理，大里崇光國小的案子，就是一個例證；中正國小的案子，涉案教師目前停聘2個月接受調查中。

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