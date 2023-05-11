中市教師虐童　議員要求不適任教師盡速退場

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林祈烽說，台中市因虐童而被停聘的教師只有2人，其中一位就是日前大里區崇光國小的陳姓教師，而根據教育局的資料，台中市現在還有4位不當對待學童且已被社會局公告違反<兒少權法>的教師，迄今學校的教評會都還沒有進一步開會結論，案件拖1年、2年都無法結案，這不是師師相護嗎？
林祈烽說，虐童案的發生都是一件憾事，但市府在案發後的處理態度是什麼？像中正國小的案件，市長公開說虐童案不會掩護也不會袒護，但事實上，案發至今，都還有教師會的成員在為虐童師關說，遊說寄讀老師要放過這名老師，這還有天理嗎？
林祈烽要求教育局要徹底調查此案，查明是誰在不當遊說？是誰在當虐童師的幫凶？學校不要再有師師相護的不當行為，也不要因為一顆老鼠屎而壞了一鍋粥；林祈烽強調，他一定會追查到底，給孩童和家長一個清楚的交代。
副市長王育敏表示，她和教育局長有發現這個結構上的問題，同一個學校的教評會老師有互相掩護或大事化小的情況，也發現過去學校處理類似案件的不當之處，不是拖延就是最後的決議與社會觀感完全不符合，她已要求教育局要強化行政權來處理，至於中正國小的案子，市府一定會查明清楚。
教育局長蔣偉民說，他到任後要求各校對此類案件的處理速度要快，要儘速處理，大里崇光國小的案子，就是一個例證；中正國小的案子，涉案教師目前停聘2個月接受調查中。