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Sandy產後首復工「上圍激增」驚呆爸爸吳宗憲！鬆口第二胎進度

▲Sandy吳姍儒（左）生子後正式復工，重新和爸爸吳宗憲（右）主持節目《小明星大跟班》。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）
▲Sandy吳姍儒（左）生子後正式復工，重新和爸爸吳宗憲（右）主持節目《小明星大跟班》。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）

記者郭佩蓉/綜合報導

綜藝天王吳宗憲大女兒Sandy（吳姍儒）3月喜獲寶貝兒子「Mason 小初一」，獲得大批網友祝福，今（11）日是她產後首度復出，回歸《小明星大跟班》攝影棚錄影現場，她穿著一身亮眼橘色套裝，真實身材全看光，也因為產後的關係上圍激增，讓吳宗憲忍不住直呼：「上圍爆了！」Sandy也馬上回應：「你很變態！我是你女兒欸。」至於還會不會生第二胎，吳姍儒也開玩笑回應：「生四個怎麼會是阿公決定呢？我們生四十個好了！我不知道，我沒有規劃這麼多，要先把第一個好好照顧好，後面再說。」

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▲吳宗憲受訪時大罵詐諞集團。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）
▲吳宗憲當阿公了。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）
吳姍儒產後首度回歸錄節目，受訪時透露自己從頭到尾其實都沒有量體重：「我就只有產檢時，他們知道我的體重，我就從頭到尾都不看，幻想不甘我的事，某天在月子中心要洗碗時，洗一洗突然踩到體重計，我即刻用我最大的力氣把體重機踢到門的外面，所以我到現在都不知道我自己到底幾公斤，可是我覺得一定還沒完全回來！」

▲Sandy吳姍儒（左）生子後正式復工，重新和爸爸吳宗憲（右）主持節目《小明星大跟班》。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）
▲Sandy吳姍儒（左）產後首度復工。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）
對於吳姍儒的產後身材，吳宗憲也直呼：「喔！上圍啦上圍啦，爆了爆了！」讓Sandy忍不住嗆聲：「你很變態欸！我是你女兒欸！」吳宗憲則回應：「女兒也可以爆啊對不對，他們（記者）已經對你很好了，沒有一回來就問你王思佳的事。」接著就談起王思佳深陷假包的爭議話題。

對於假包事件，吳宗憲說自己從不買包，包包都是女兒送的：「希望她平安無事就過去了啦，女孩子喜歡這個是難免。我是勤儉持家啦，你看我那個包包，拉到已經沒有耳朵，我還是繼續在用，這個我不是很了解，怎麼樣，推得一乾二凈了吧！我這輩子就是很樸素的人，我是不可能去買一雙球鞋幾萬塊，那種東西，我們是不可能的啦！」豈料憲哥才講完不會花萬元買鞋，接著就秀出Sandy送的精品球鞋，而Sandy也透露這雙鞋子是在專櫃購入的，不是找代購買的：「不會找代購，因為有點捨不得花那麼多錢買，但我有名牌包啦，一兩個而已。去專櫃還可以騙一兩罐礦泉水來喝耶！」

至於先前Sandy被問是否要生四個，她也開玩笑回應：「Baby算蠻好帶，算是天使寶寶了啦，但生四個怎麼會是阿公決定呢？我們生四十個好了！」讓吳宗憲忍不住笑說：「妳是豬喔！」Sandy接著說：「這種事情也要生的出來，我不知道，我沒有規劃這麼多，要先把第一個好好照顧好，後面再說。」而吳宗憲也透露兩人在生小孩這件事情有「互不侵犯的條約」，「就是說她不能規定我生幾個，我也不要去規定她要生幾個。」

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