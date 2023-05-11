Sandy產後首復工「上圍激增」驚呆爸爸吳宗憲！鬆口第二胎進度

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對於吳姍儒的產後身材，吳宗憲也直呼：「喔！上圍啦上圍啦，爆了爆了！」讓Sandy忍不住嗆聲：「你很變態欸！我是你女兒欸！」吳宗憲則回應：「女兒也可以爆啊對不對，他們（記者）已經對你很好了，沒有一回來就問你王思佳的事。」接著就談起王思佳深陷假包的爭議話題。
對於假包事件，吳宗憲說自己從不買包，包包都是女兒送的：「希望她平安無事就過去了啦，女孩子喜歡這個是難免。我是勤儉持家啦，你看我那個包包，拉到已經沒有耳朵，我還是繼續在用，這個我不是很了解，怎麼樣，推得一乾二凈了吧！我這輩子就是很樸素的人，我是不可能去買一雙球鞋幾萬塊，那種東西，我們是不可能的啦！」豈料憲哥才講完不會花萬元買鞋，接著就秀出Sandy送的精品球鞋，而Sandy也透露這雙鞋子是在專櫃購入的，不是找代購買的：「不會找代購，因為有點捨不得花那麼多錢買，但我有名牌包啦，一兩個而已。去專櫃還可以騙一兩罐礦泉水來喝耶！」
至於先前Sandy被問是否要生四個，她也開玩笑回應：「Baby算蠻好帶，算是天使寶寶了啦，但生四個怎麼會是阿公決定呢？我們生四十個好了！」讓吳宗憲忍不住笑說：「妳是豬喔！」Sandy接著說：「這種事情也要生的出來，我不知道，我沒有規劃這麼多，要先把第一個好好照顧好，後面再說。」而吳宗憲也透露兩人在生小孩這件事情有「互不侵犯的條約」，「就是說她不能規定我生幾個，我也不要去規定她要生幾個。」