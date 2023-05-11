梅雨鋒面「雨彈在路上」！母親節急轉變天 全台有雨防降溫
好天氣準備要說掰掰了，進入梅雨季的第2波鋒面將在週六（5/12）晚間接近，並在母親節（5/13）當天影響全台，各地都將有降雨情況出現，中央氣象局提醒，下週一（5/15）鋒面往南移動後，雨區轉為南部和花東地區，除了降雨外，母親節氣溫也會明顯驟降，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員陳伊秀說明，鋒面在週六接近台灣，當天晚上開始，中部以北及東半部地區先轉為有局部短暫陣雨的天氣，南部地區雲量也會變多，下週日母親節鋒面抵達台灣，各地整天都有降雨的機會，不過由於水氣分布較為全面，因此氣象局暫時無針對特定區域做大雨示警。
下週一鋒面往南移動，北台灣基本上算是脫離水氣影響範圍，降雨也較為零星，不過南部和東部地區因為有殘留水氣，仍會出現局部短暫陣雨。提醒民眾，由於垂直風切強、缺少西南風的加持，母親節前後的降雨並不會比上週的鋒面大，民眾還是又節約用水，協助水庫解渴。
明日天氣部分，陳伊秀提及，北部攝氏20至28度、中部攝氏22至29度、南部攝氏24至29度、花東攝氏21至26度，早晚低溫稍微回升攝氏2度，白天較溫暖的天氣持續到週六，母親節受鋒面影響氣溫驟降，尤其北台灣整天溫度可能都不超過攝氏23度，請民眾留意穿著。