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三總醫拒開「巴氏量表」遭暴打　名醫揭癥結：很多醫師開了被傳喚

▲三總醫生因拒開「巴氏量表」，遭病患家屬暴力痛毆。（圖／翻攝爆料公社臉書）
▲三總醫生因拒開「巴氏量表」，遭病患家屬暴力痛毆。（圖／翻攝爆料公社臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

三軍總醫院神經科醫師顏尚易日前被病患家屬要求開立「巴氏量表」，但醫師經過專業評估後拒絕開立，未料竟被家屬暴打狂毆。精神科醫師沈政男指出，此案應該是首次有醫生為了巴氏量表開立而被打，認為「巴氏量表」的本質是做為長照申請外籍看護工所用，認為應回歸長照管理中心，他也透露因為開立巴氏量表而被傳喚的事情，屢見不鮮，「於是醫生也不敢亂開了」。

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「巴氏量表」是為家中失能長輩申請外籍看護的重要依據，共分進食、個人衛生、上廁所、穿脫衣服、洗澡、大便控制、小便控制及平地行走等八項目能力評估，滿分100分，依分數高低可分0-20分完全依賴、21-60分嚴重依賴、61-90分中度依賴、91-99分輕度依賴及100分完全獨立5級距。

▲全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
▲隨著人口高齡化，長照需求日益增加。圖為全國首家跨部會公辦公營的「南港綜合長照機構」（圖／記者許若茵攝，2022.10.20）
而經過巴氏量表的評估，符合85歲以上的輕度依賴者（91-99分）、80歲以上嚴重依賴者（60分以下），及未滿80歲需要全日照護者（35分以下）等三標準，就能申請外籍看護外籍看護費用每月約2萬5000至3萬5000元，若是包月聘僱台籍看護，依照服員或護理師經驗與能力差異，每月費用則落在6萬至9萬元不等

沈政男今（11）在臉書評論三總醫拒開巴氏量表遭毆事件，開頭即聲明立場，疾呼「外籍看護工申請需求評估應回歸長照窗口」。沈政男說明，醫生不開巴氏量表原因，是因為「仍在急性住院，病症與失能程度還沒穩定，或許兩、三個月後就改善了，於是不敢開」，以免事後被司法盯上，但站在家屬立場，就會覺得長輩已經需要外籍看護照顧了，不理解醫生不開的原因而形成對立。

▲三總醫因拒開「巴氏量表」遭家屬暴力痛毆。沈政男認為，外籍看護工申請需求評估應回歸長照窗口。（圖／翻攝爆料公社臉書）
▲三總醫因拒開「巴氏量表」遭家屬暴力痛毆。沈政男認為，外籍看護工申請需求評估應回歸長照窗口。（圖／翻攝爆料公社臉書）
「巴氏量表的開立長久以來就有很多問題！」沈政男直言，假的巴氏量表在市面流竄，因此「檢調都有特別注意，醫師也不敢亂開」，但基本上沒有對價關係，都會尊重醫生的專業評估，只是因為開立巴氏量表而被傳喚的事情屢見不顯，於是醫生也不敢亂開了

沈政男認為，所有照顧需求評估，不管是本國居服員的鐘點服務，或外籍看護的全日照顧，都應歸給長照窗口，而不是一國兩制。他最後也補充，如果是失智症，不是開巴氏量表，而是臨床失智量表（CDR），但也要附在病症暨失能診斷書裡。


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