三總醫拒開「巴氏量表」遭暴打　名醫揭癥結：很多醫師開了被傳喚

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而經過巴氏量表的評估，符合85歲以上的輕度依賴者（91-99分）、80歲以上嚴重依賴者（60分以下），及未滿80歲需要全日照護者（35分以下）等三標準，就能申請外籍看護。外籍看護費用每月約2萬5000至3萬5000元，若是包月聘僱台籍看護，依照服員或護理師經驗與能力差異，每月費用則落在6萬至9萬元不等。
沈政男今（11）在臉書評論三總醫拒開巴氏量表遭毆事件，開頭即聲明立場，疾呼「外籍看護工申請需求評估應回歸長照窗口」。沈政男說明，醫生不開巴氏量表原因，是因為「仍在急性住院，病症與失能程度還沒穩定，或許兩、三個月後就改善了，於是不敢開」，以免事後被司法盯上，但站在家屬立場，就會覺得長輩已經需要外籍看護照顧了，不理解醫生不開的原因而形成對立。
「巴氏量表的開立長久以來就有很多問題！」沈政男直言，假的巴氏量表在市面流竄，因此「檢調都有特別注意，醫師也不敢亂開」，但基本上沒有對價關係，都會尊重醫生的專業評估，只是因為開立巴氏量表而被傳喚的事情屢見不顯，於是醫生也不敢亂開了。
沈政男認為，所有照顧需求評估，不管是本國居服員的鐘點服務，或外籍看護的全日照顧，都應歸給長照窗口，而不是一國兩制。他最後也補充，如果是失智症，不是開巴氏量表，而是臨床失智量表（CDR），但也要附在病症暨失能診斷書裡。