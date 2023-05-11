好市多A肝病毒補救案　中市府：相當失望

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法制局指出，好市多的營業模式是大型量售商品量販店，所販售食品均為大包裝，適合家庭成員共同食用；此次含有A肝病毒問題的食品即重約2公斤，會員購買後多供全家食用。但好市多提出的補救方案只針對實際購買的個別會員，漠視會員其他同住家屬也可能一起食用而感染受害。中市府日前已向好市多提出擴大補救訴求，包含加速對食用該批號的消費者提出合理的檢驗及疫苗注射計畫；但好市多仍無動於衷，其作法令人遺憾。
衛生局長曾梓展強烈要求，好市多應同等補助共食的會員家屬A型肝炎的抗體檢驗費用，另也應針對曾食用Ａ肝莓果且有意願施打A型肝炎疫苗的民眾，全額補助施打疫苗，如因食用莓果而感染A肝的民眾，好市多也應負責所有的醫療費用。
李善植提到，好市多2013年在美國加州亦曾發生莓果驗出A肝病毒的情形，業者對該事件作法，是提供購買、食用受污染的產品且自行接種疫苗的消費者80美元之非經濟損失補償，以及提供最高120美元的疫苗自付費用作為和解協議。
反觀此次事件爆發後，好市多位於台中的兩家分公司，非但沒有依照法規向中市府衛生局通報，總公司事後也不願提出合理的補救方案，讓購買會員及其家屬擔心受怕，枉費廣大消費者的支持。後續市府將依法協助消費者爭取應有的權益，也呼籲食用過該批次產品的民眾，如有身體不適，儘速就醫抽血檢查。