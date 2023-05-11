【懶人包】女性更年期免煩惱　一次看！更年期症狀、診斷、治療與保健

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什麼是更年期？ 如何界定更年期開始、結束？「更年期」的產生主要是因為卵巢功能開始衰退，導致女性荷爾蒙不足而產生的生理或心理變化。但是實際上，各個年齡層都有可能發生卵巢功能衰退，謝立忠醫師表示，在醫學上，會以40歲作為界定標準，判斷卵巢功能衰退是不是屬於正常現象。
醫學上，40歲以後卵巢功能衰退都是正常的，也就是所謂的進入「更年期」； 而40歲以前則叫作「卵巢衰竭」。謝立忠醫師提到，每個人進入更年期的年齡並不相同，根據統計，美國人進入更年期的平均年齡約為50歲，馬來西亞約為45歲，會因為營養、基因等不同因素而有所不同。
因此，「更年期」並不會完全以年齡作為界定標準。那到底該如何定義更年期呢？謝立忠醫師表示，簡單來說，更年期的定義就是停經前後，尤其是停經之前生理、心理發生改變的這段時間，就叫作「更年期」，所以臨床上會以「症狀」來看什麼時候開始慢慢進入更年期。
更年期有哪些症狀？ 症狀會有多嚴重？由於女性荷爾蒙缺乏，更年期的常見症狀包括月經改變、陰道乾澀、心悸、盜汗、熱潮紅、骨質疏鬆、失眠、情緒變化大等。泌尿道生殖系統、骨骼系統、心血管系統等都會受到影響，而皮膚也會因為荷爾蒙缺乏不像過去一樣水潤飽滿，變得較乾癟、易產生皺紋。
謝立忠醫師指出，在更年期的常見症狀中，最容易先感受到的就是「月經變化」，本來很規律28－30天來1次，變成3個月、半年來1次，或是本來月經來5天變成2天、3天，月經頻率或天數的改變都是很常見的症狀。
不過，謝立忠醫師強調，更年期症狀因人而異，有些人很幸運沒有什麼症狀，但有些人對荷爾蒙的變化很敏感，一有變化就渾身不舒服，所以不是每個人都有症狀，不是每個人的症狀都很嚴重，也不是每個人都會出現所有的症狀。
如何面對更年期？ 步驟一、以症狀自我檢測民眾可以先透過國健署的「更年期症狀自我檢測量表」或「更年期不適症狀評估表」看看自己是否有可能已進入更年期階段。檢測表以以下症狀作為評估項目，包含：
- 熱潮紅
- 頭暈眼花
- 頭痛
- 暴躁
- 情緒抑鬱
- 失落感覺
- 精神緊張
- 失眠
- 異常疲倦
- 背痛
- 關節痠痛
- 肌肉疼痛
- 面毛增多
- 皮膚異常乾燥
- 性慾減低
- 性接受度降低
- 陰道乾澀
- 性交疼痛
但是，謝立忠醫師提醒，心臟、甲狀腺功能出現問題，或是生活壓力大、憂鬱症等也都會有類似的症狀，自我檢測量表是幫助民眾了解自己身體有症狀應該就醫的方式，而不是作為自我診斷的工具。
醫師建議，如果有症狀應該前往醫療院所抽血檢驗，找出正確的病因，再對症下藥才是正確的方法。
如何面對更年期？ 步驟二、抽血檢測排除疾病可能由於更年期的症狀和心血管疾病、甲狀腺疾病、身心疾病等症狀類似，因此若有症狀應進一步抽血，排除其他疾病可能。謝立忠醫師表示，民眾可以至婦產科做基本的抽血檢查、荷爾蒙抽血檢測，確定是其他疾病，還是荷爾蒙缺乏造成的更年期症狀。
當人步入更年期時，體內有4個重要的荷爾蒙會產生變化，包含促濾泡生成素（FSH）、黃體生成素（LH）、雌性素、黃體素。一般情況下，人的大腦腦下垂體會分泌促濾泡生成素（FSH）、黃體生成素（LH）去刺激卵巢分泌雌性素、黃體素。
但到了更年期，因為卵巢功能衰退，無法產出足夠的雌性素、黃體素，此時，大腦腦下垂體便會分泌更多促濾泡生成素、黃體生成素想去刺激卵巢分泌。
謝立忠醫師以工廠比喻卵巢的功能，雌性素、黃體素就像是卵巢的產品，當產品不足時，身為老闆的大腦便會放更多的指令，也就是促濾泡生成素（FSH）、黃體生成素（LH）給工廠，要求製造出更多的產品。
不過，卵巢工廠進入更年期，功能已經下降，即使有更多指令也無法產生更多產品。謝立忠醫師提到，此時抽血檢驗就會發現促濾泡生成素（FSH）、黃體生成素（LH）濃度增加，可是真正的雌性素也就是女性荷爾蒙，反而濃度減少的情形。
如何面對更年期？ 步驟三、更年期治療與保健關於更年期症狀的治療，謝立忠醫師表示，如果症狀嚴重程度已經影響到生活，可能就需要靠荷爾蒙治療，但目前荷爾蒙的補充傾向於沒有特別症狀、症狀還過得去時未必要特別補充。
醫師提醒，現在坊間有很多類似荷爾蒙或天然植物性荷爾蒙製劑，但其實用久了有其危險性，像台灣婦女十大癌症之一的子宮體癌，以前排名非常後面，現在已經來到第5名還有一直佔據第1名的乳癌，這都跟荷爾蒙補充、體內濃度過高等很有關聯。
如果需要補充荷爾蒙，建議還是先經由醫師開立，並依照醫師指示進行補充，因為補充過度反而會提升其他疾病的發生風險。
而更年期症狀很多都是暫時性的症狀，若未嚴重到需要用藥物治療時，可以透過規律的運動來改善。不過，謝立忠醫師指出，有一個症狀是一旦來了就很難回去的，也就是「骨質疏鬆」。
因此，醫師提醒，更年期要注意鈣質的補充、蛋白質的補充，均衡飲食並多曬太陽，顧好身體的骨本，此外，最重要的還是規律運動，可以協助女性度過更年期這段時間的不舒服，也可以保有骨本，防止骨質受損。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57740
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